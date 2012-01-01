Семин – о травме Жемалетдинова: «В сборную он не доедет»

Футболиста «Локомотива» Рифата Жемалетдинова на текущей неделе впервые вызвали в сборную России, но в игре второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2) он получил травму.

Повреждение помешает спортсмену отправиться в расположение команды Станислава Черчесова, сказал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

«Жемалетдинов? Думаю, в сборную он не доедет», – сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».