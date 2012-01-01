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    Семин – о травме Жемалетдинова: «В сборную он не доедет»

    Футболиста «Локомотива» Рифата Жемалетдинова на текущей неделе впервые вызвали в сборную России, но в игре второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2) он получил травму.

    Повреждение помешает спортсмену отправиться в расположение команды Станислава Черчесова, сказал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

    «Жемалетдинов? Думаю, в сборную он не доедет», – сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • В текущем сезоне РПЛ Жемалетдинов пропустил только одну игру, забил гол, сделал две результативные передачи.
    • «Локомотив» идет в чемпионате России вторым.
    • Сборная России в октябре сыграет с Шотландией и Кипром.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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