Жемалетдинов травмировался в игре с «Атлетико», вместо него вышел Идову

Его травмировал гадский Томас. Похоже что такая же травма как и у Алексея Миранчука, надеюсь я ошибаюсь.
В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико». На 33 минуте травму получил футболист россиян Рифат Жемалетдинов.
Вместо него на поле вышел защитник Брайан Идову. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.
- В текущем сезоне РПЛ Жемалетдинов пропустил только одну игру, забил гол, сделал две результативные передачи.
- «Локомотив» перед матчем с «Атлетико» лидировал в группе.
- На текущей неделе Жемалетдинов впервые в карьере получил вызов в сборную России.