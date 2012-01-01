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    Жемалетдинов травмировался в игре с «Атлетико», вместо него вышел Идову

    В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико». На 33 минуте травму получил футболист россиян Рифат Жемалетдинов.

    Вместо него на поле вышел защитник Брайан Идову. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.

    • В текущем сезоне РПЛ Жемалетдинов пропустил только одну игру, забил гол, сделал две результативные передачи.
    • «Локомотив» перед матчем с «Атлетико» лидировал в группе.
    • На текущей неделе Жемалетдинов впервые в карьере получил вызов в сборную России.

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2787

      mdu86 36 минут назад

      Его травмировал гадский Томас. Похоже что такая же травма как и у Алексея Миранчука, надеюсь я ошибаюсь.

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      Рейтинг: -581

      DonBaton > mdu86 35 минут назад

      Да всем насрать

      0
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      Рейтинг: -581

      DonBaton 40 минут назад

      Кривоногость Педюньки Сасолова заразна

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