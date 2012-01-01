Жемалетдинов травмировался в игре с «Атлетико», вместо него вышел Идову

В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико». На 33 минуте травму получил футболист россиян Рифат Жемалетдинов.

Вместо него на поле вышел защитник Брайан Идову. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.