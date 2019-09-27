Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Это'О: «Уход с поля – ответ расизму. В футболе крутятся огромные деньги, но большую их часть приносят чернокожие игроки»

    Экс-нападающий «Барселоны» и «Интера» Самуэль Это'О поделился мнением о Ромелу Лукаку и способами борьбы с расизмом.

    По ходу сезона сообщалось о расизме итальянских болельщиков в отношении бельгийца.

    «Мне нравится Лукаку и на поле, и за его пределами. Есть футболисты, которые считают себя звездами, а есть нормальные люди. Ромелу относится ко второй категории.

    Вы еще увидите, как много голов он забьет. Мы вместе играли за «Эвертон». Он был очень молод, но уже был умен, а еще сказал много важного на тему расизма.

    Уход с поля – правильный ответ расизму. В футболе крутятся огромные деньги, но большую их часть приносят чернокожие игроки. Если в один день они при помощи своих белых коллег вдруг решат не играть, изменится многое.

    На вручении наград ФИФА Джанни Инфантино сказал очень важную вещь: «Хватит говорить, время делать». Это слова главы мирового футбола.

    Футболу нужные правила, жесткие правила. Я хочу, чтобы меня запомнили не как футболиста, а как парня, который подарил что-то футболу и помог бороться с расизмом», – цитирует 38-летнего камерунца Goal.

    • В сентябре «Бомбардир» писал о пожизненном запрете на посещение домашних матчей для болельщика «Вест Хэма», который скандировал расистские кричалки во время игр.
    • Ранее экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано раскритиковал журналиста Андрея Малосолова за твит, в котором он назвал бразильца обезьяной. Мужчина получил штраф в размере 20-ти тысяч рублей.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:26
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14500

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Высказывание, что большую часть денег в футболе приносят чернокожие игроки, тоже недалеко от расизма. """""""""""""""""""""""

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79357
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73829
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru