Это'О: «Уход с поля – ответ расизму. В футболе крутятся огромные деньги, но большую их часть приносят чернокожие игроки»

Высказывание, что большую часть денег в футболе приносят чернокожие игроки, тоже недалеко от расизма. """""""""""""""""""""""
Экс-нападающий «Барселоны» и «Интера» Самуэль Это'О поделился мнением о Ромелу Лукаку и способами борьбы с расизмом.
По ходу сезона сообщалось о расизме итальянских болельщиков в отношении бельгийца.
«Мне нравится Лукаку и на поле, и за его пределами. Есть футболисты, которые считают себя звездами, а есть нормальные люди. Ромелу относится ко второй категории.
Вы еще увидите, как много голов он забьет. Мы вместе играли за «Эвертон». Он был очень молод, но уже был умен, а еще сказал много важного на тему расизма.
Уход с поля – правильный ответ расизму. В футболе крутятся огромные деньги, но большую их часть приносят чернокожие игроки. Если в один день они при помощи своих белых коллег вдруг решат не играть, изменится многое.
На вручении наград ФИФА Джанни Инфантино сказал очень важную вещь: «Хватит говорить, время делать». Это слова главы мирового футбола.
Футболу нужные правила, жесткие правила. Я хочу, чтобы меня запомнили не как футболиста, а как парня, который подарил что-то футболу и помог бороться с расизмом», – цитирует 38-летнего камерунца Goal.
- В сентябре «Бомбардир» писал о пожизненном запрете на посещение домашних матчей для болельщика «Вест Хэма», который скандировал расистские кричалки во время игр.
- Ранее экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано раскритиковал журналиста Андрея Малосолова за твит, в котором он назвал бразильца обезьяной. Мужчина получил штраф в размере 20-ти тысяч рублей.