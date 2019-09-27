Это'О: «Уход с поля – ответ расизму. В футболе крутятся огромные деньги, но большую их часть приносят чернокожие игроки»

Экс-нападающий «Барселоны» и «Интера» Самуэль Это'О поделился мнением о Ромелу Лукаку и способами борьбы с расизмом.

По ходу сезона сообщалось о расизме итальянских болельщиков в отношении бельгийца.

«Мне нравится Лукаку и на поле, и за его пределами. Есть футболисты, которые считают себя звездами, а есть нормальные люди. Ромелу относится ко второй категории.

Вы еще увидите, как много голов он забьет. Мы вместе играли за «Эвертон». Он был очень молод, но уже был умен, а еще сказал много важного на тему расизма.

Уход с поля – правильный ответ расизму. В футболе крутятся огромные деньги, но большую их часть приносят чернокожие игроки. Если в один день они при помощи своих белых коллег вдруг решат не играть, изменится многое.

На вручении наград ФИФА Джанни Инфантино сказал очень важную вещь: «Хватит говорить, время делать». Это слова главы мирового футбола.

Футболу нужные правила, жесткие правила. Я хочу, чтобы меня запомнили не как футболиста, а как парня, который подарил что-то футболу и помог бороться с расизмом», – цитирует 38-летнего камерунца Goal.