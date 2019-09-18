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    Луис Адриано: «Я был оскорблен твитом Малосолова про «обезьяну». Это проявление расизма»

    Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано, выступающий за «Палмейрас», прокомментировал историю с твитом про «обезьяну» болельщика ЦСКА Андрея Малосолова.

    — Перед чемпионатом мира английские медиа постоянно писали о расизме в России. Летом она коснулась вас. Вы же в курсе, что случилось?

    — Если честно, твит [Малосолова] меня неприятно удивил. Никогда прежде в России я не сталкивался с проявлениями расизма. Было очень неприятно узнать, что публичная персона может себе позволить подобное.

    — Журналист утверждает, что это «поведенческая оценка и реакция на инцидент». Вы считаете, «обезьяна» в данном контексте — расизм?

    — Думаю, это именно проявление расизма. Повторюсь, я был оскорблен этим твитом. И надеюсь, что компетентные органы разберутся в ситуации, а также дадут действиям журналиста объективную оценку. Благодарен клубу за вмешательство в эту ситуацию, – сказал Адриано.

    • В июне во время матча ЦСКА и «Спартака» на турнире «Кубок Париматч Премьер» между Адриано и защитником армейцев Кириллом Набабкиным произошло две стычки. Россиянина удалили с поля.
    • После этого болельщик ЦСКА, бывший глава пресс-службы РФС Андрей Малосолов в твиттере назвал бразильца «обезьяной».
    • По итогам рассмотрения заявления в прокуратуру, подписанного генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном, на Малосолова было заведено дело по ст. 282 КоАП («Возбуждение ненависти»).
    • Малосолов заявлял, что твит не был расистским, поскольку в нем присутствовала «поведенческая оценка и эмоциональная реакция на инцидент».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1944

      Masteralex 32 минуты назад

      именно за это в мире и не любят негров, потому что чуть что сразу расизм, но если ты белый и вдруг окажешься где-то в черном районе, тебе жопа

      надо было писать не "обезьяна", а "тупая нервная обезьяна", оскорбление жестче, но явный упор на эмоциональное поведение :)

      1
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      Рейтинг: +372

      yarik1_78 37 минут назад

      Ладно,пусть будет баклажаном,так вроде поприличней.

      1
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      Рейтинг: +1525

      Kollljan 58 минут назад

      Бытует мнение, что человек произошёл от обезьяны. (Дарвин). Поэтому и похож Луис на обезьяну - на предка, так сказать.

      1
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      Рейтинг: +532

      Mister_Tomsk > Kollljan 39 минут назад

      Смотри аккуратнее) а то Цорн и на тя в прокуратуру бомбанет_)

      1
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      Рейтинг: +4073

      3a zenit 1 час назад

      в Бразилии много,много диких обезьян...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1412

      Валерий1965 1 час назад

      Да обезьяны тоже в шоке...

      3
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      Рейтинг: +9634

      vladimir-7 1 час назад

      А сам-то Адриано, что думает, глядя в зеркало, на кого он похож?

      0
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      Рейтинг: +2635

      mopecekca > vladimir-7 1 час назад

      что же ты *****, визжал когда так называли вагнера?

      3
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      Рейтинг: +9634

      vladimir-7 > mopecekca 1 час назад

      Потому, что Вагнер не похож на обезьяну.

      1
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      Рейтинг: +31

      alarm 1 час назад

      и чтобы стать ещё более на неё похожим - нацепил на голову кусок белого ковролина

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3887

      Lester84 1 час назад

      Адриано по-русски читать умеет? Или из СМИ истерию подхватил?

      2
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      Рейтинг: +532

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      Походу Цорн ему подплатил)))) что бы он поплакался) нет бы сказал, да мне по*уй, кто и что пишет... ох нытики

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