Луис Адриано: «Я был оскорблен твитом Малосолова про «обезьяну». Это проявление расизма»

именно за это в мире и не любят негров, потому что чуть что сразу расизм, но если ты белый и вдруг окажешься где-то в черном районе, тебе жопа
надо было писать не "обезьяна", а "тупая нервная обезьяна", оскорбление жестче, но явный упор на эмоциональное поведение :)
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано, выступающий за «Палмейрас», прокомментировал историю с твитом про «обезьяну» болельщика ЦСКА Андрея Малосолова.
— Перед чемпионатом мира английские медиа постоянно писали о расизме в России. Летом она коснулась вас. Вы же в курсе, что случилось?
— Если честно, твит [Малосолова] меня неприятно удивил. Никогда прежде в России я не сталкивался с проявлениями расизма. Было очень неприятно узнать, что публичная персона может себе позволить подобное.
— Журналист утверждает, что это «поведенческая оценка и реакция на инцидент». Вы считаете, «обезьяна» в данном контексте — расизм?
— Думаю, это именно проявление расизма. Повторюсь, я был оскорблен этим твитом. И надеюсь, что компетентные органы разберутся в ситуации, а также дадут действиям журналиста объективную оценку. Благодарен клубу за вмешательство в эту ситуацию, – сказал Адриано.
- В июне во время матча ЦСКА и «Спартака» на турнире «Кубок Париматч Премьер» между Адриано и защитником армейцев Кириллом Набабкиным произошло две стычки. Россиянина удалили с поля.
- После этого болельщик ЦСКА, бывший глава пресс-службы РФС Андрей Малосолов в твиттере назвал бразильца «обезьяной».
- По итогам рассмотрения заявления в прокуратуру, подписанного генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном, на Малосолова было заведено дело по ст. 282 КоАП («Возбуждение ненависти»).
- Малосолов заявлял, что твит не был расистским, поскольку в нем присутствовала «поведенческая оценка и эмоциональная реакция на инцидент».