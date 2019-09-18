Луис Адриано: «Я был оскорблен твитом Малосолова про «обезьяну». Это проявление расизма»

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано, выступающий за «Палмейрас», прокомментировал историю с твитом про «обезьяну» болельщика ЦСКА Андрея Малосолова.

— Перед чемпионатом мира английские медиа постоянно писали о расизме в России. Летом она коснулась вас. Вы же в курсе, что случилось?

— Если честно, твит [Малосолова] меня неприятно удивил. Никогда прежде в России я не сталкивался с проявлениями расизма. Было очень неприятно узнать, что публичная персона может себе позволить подобное.

— Журналист утверждает, что это «поведенческая оценка и реакция на инцидент». Вы считаете, «обезьяна» в данном контексте — расизм?

— Думаю, это именно проявление расизма. Повторюсь, я был оскорблен этим твитом. И надеюсь, что компетентные органы разберутся в ситуации, а также дадут действиям журналиста объективную оценку. Благодарен клубу за вмешательство в эту ситуацию, – сказал Адриано.