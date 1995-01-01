Фанат ЦСКА Малосолов: «Спартак» хотел запретить мне посещение «Открытие Арены». Поняв, что я в здравом уме и туда не пойду, решили перевести «расистскую» историю в суд»

Болельщик ЦСКА, бывший глава пресс-службы РФС Андрей Малосолов прокомментировал заявление «Спартака» в прокуратуру, поданное после твита про «обезьяну» в адрес форварда Луиса Адриано.

– В конце лета мне позвонили с незнакомого телефона. Говорят: «Вас беспокоит прокуратура Центрального округа, вы должны явиться в такой-то день». Я очень удивился, ведь даже представления не имел, что у кого-то могут быть ко мне вопросы. Оказалось – они есть у Томаса Цорна. Именно он ведь подписал заявление.

Сначала-то, после самого твита, «Спартак» хотел запретить мне посещение «Открытие Арены». Но, видимо, поняв, что я в здравом уме и сам туда не пойду, в пресс-службе решили перевести эту «расистскую» историю в суд.

– А это не расизм?

– Нет, это поведенческая оценка и эмоциональная реакция на инцидент, связанный со стычками Адриано и Набабкина, которые вполне могли закончиться массовой дракой футболистов. Причем, если Кирилл просто играл грубо, за что, возможно, и был справедливо удален, то Адриано провоцировал, бил в лицо и гримасничал в собственной манере. Спартаковца нужно было также убирать с поля, но «обезьяна» в его адрес – это, повторю, именно поведенческая характеристика.

Если бы в похожем стиле выступили Рассказов, Ломовицкий или Джикия — я бы написал про них то же самое. Такие же ассоциации возникают, когда Артем Дзюба, выпучив глаза, нападает на арбитров или футболистов других клубов. Или, например, когда мой старший 3-летний сын начинает хулиганить и кривляется, тоже часто говорю: «Хватит обезьянничать». Если посмотреть твиттер, то подобное сравнение, думаю, можно найти не в одном экземпляре, – рассказал Малосолов.