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    Болельщик «Вест Хэма» получил пожизненный бан за расизм

    Пресс-служба «Вест Хэма» сообщила о пожизненном запрете на посещение домашних матчей для неназванного болельщика.

    В начале прошлого сезона мужчина скандировал расистские кричалки во время игр на Олимпийском стадионе в Лондоне.

    «Клуб с отвращением отреагировал на содержание видео, которое появилось в социальных сетях в понедельник вечером. Мы немедленно приняли меры по вычислению личности этого человека и позже передали эти данные в полицию. Нарушитель получит пожизненный запрет на посещение матчей на Олимпийском стадионе.

    Мы решительно против любой формы проявления ненависти. Равенство и разнообразие – это сердце нашего клуба, и мы стремимся к тому, чтобы каждый посетитель стадиона, наслаждался футболом в разнообразной среде», – сказано в заявлении.

    Источник: Официальный сайт «Вест Хэма»

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