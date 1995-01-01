Болельщик «Вест Хэма» получил пожизненный бан за расизм

Пресс-служба «Вест Хэма» сообщила о пожизненном запрете на посещение домашних матчей для неназванного болельщика.

В начале прошлого сезона мужчина скандировал расистские кричалки во время игр на Олимпийском стадионе в Лондоне.

«Клуб с отвращением отреагировал на содержание видео, которое появилось в социальных сетях в понедельник вечером. Мы немедленно приняли меры по вычислению личности этого человека и позже передали эти данные в полицию. Нарушитель получит пожизненный запрет на посещение матчей на Олимпийском стадионе.

Мы решительно против любой формы проявления ненависти. Равенство и разнообразие – это сердце нашего клуба, и мы стремимся к тому, чтобы каждый посетитель стадиона, наслаждался футболом в разнообразной среде», – сказано в заявлении.