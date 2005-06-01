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    Игнатьев: «Атлетико» не обращает внимания на плотный график. Они привыкли выступать в нескольких турнирах»

    Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев дал интервью перед сегодняшнем матчем с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

    «Думаю, они не обращают внимания на плотный график. Футболисты «Атлетико» уже на протяжении многих лет выступают в нескольких турнирах и привыкли к этому. Им в таком цикле даже привычнее играть, так что на них это особо никак не скажется.

    Уверен, эта команда точно не стала слабее с нашей последней встречи, так что нас ждет интересный матч», – сказал Игнатьев.

    • Последний раз команды встречались в 1/8 финала Лиги Европы-2017/18. Испанский клуб выиграл с общим счетом 8:1.
    • Матч пройдет «РЖД Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: «Известия»

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