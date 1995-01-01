Дзюба – о «Зените» времен Виллаш-Боаша: «Лучший состав в истории российского футбола»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба считает состав петербургской команды при Андре Виллаш-Боаше лучшим в истории российского футбола.

Португалец возглавлял «Зенит» с марта 2014-го по май 2016-го года.

За этот период команда выиграла три трофея – чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

«Это был лучший состав в истории российского футбола. По качеству футболистов, по силе. Кто-то может спорить, кто-то – нет. Потому что, когда у тебя в команде Халк, Витсель, Гарай, Данни, Кришито, Хави Гарсия, Ломбертс, Нету, – это топ. Плюс русские ребята, которые все в сборной играли», – сказал Дзюба.