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    Дзюба – о «Зените» времен Виллаш-Боаша: «Лучший состав в истории российского футбола»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба считает состав петербургской команды при Андре Виллаш-Боаше лучшим в истории российского футбола.

    • Португалец возглавлял «Зенит» с марта 2014-го по май 2016-го года.
    • За этот период команда выиграла три трофея – чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

    «Это был лучший состав в истории российского футбола. По качеству футболистов, по силе. Кто-то может спорить, кто-то – нет. Потому что, когда у тебя в команде Халк, Витсель, Гарай, Данни, Кришито, Хави Гарсия, Ломбертс, Нету, – это топ. Плюс русские ребята, которые все в сборной играли», – сказал Дзюба.

    Источник: YouTube-канал «Рашен Football»

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    Сегодня, 22:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +262

      Cleaner 4 минуты назад

      А Зенит Адвоката был значит не лучшим?!! Как так, Артем?

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