Mundo Deportivo: де Лигт отказался от перехода в «Барселону» после неудачного общения с Пике на Багамах

ахаха...дядя Пике обидел малыша Де Лигта))
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Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт перешел в «Ювентус» из-за общения с защитником «Барселоны» Жераром Пике, сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на Mundo Deportivo.
Летом Пике и де Лигт оказались в одном отеле на Багамах. Голландцу не понравилось отношение к нему со стороны каталонского игрока. После этого де Лигт решил перейти в «Ювентус».
- Де Лигт рассказывал, почему не согласился на переход в «Барселону». По его словам, дело было не в деньгах.
- «Ювентус» объявил о переходе де Лигта в июле. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро.