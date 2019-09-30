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    Mundo Deportivo: де Лигт отказался от перехода в «Барселону» после неудачного общения с Пике на Багамах

    Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт перешел в «Ювентус» из-за общения с защитником «Барселоны» Жераром Пике, сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на Mundo Deportivo.

    Летом Пике и де Лигт оказались в одном отеле на Багамах. Голландцу не понравилось отношение к нему со стороны каталонского игрока. После этого де Лигт решил перейти в «Ювентус».

    • Де Лигт рассказывал, почему не согласился на переход в «Барселону». По его словам, дело было не в деньгах.
    • «Ювентус» объявил о переходе де Лигта в июле. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +891

      mig28 12 минут назад

      ахаха...дядя Пике обидел малыша Де Лигта))
      Согласен с комментом ниже, чушь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5845

      mihail200606 14 минут назад

      Чешуя Какая то...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +356

      Я - легенда 31 минуту назад

      Да у#бал бы этому Пике )))

      0
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