Mundo Deportivo: де Лигт отказался от перехода в «Барселону» после неудачного общения с Пике на Багамах

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт перешел в «Ювентус» из-за общения с защитником «Барселоны» Жераром Пике, сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на Mundo Deportivo.

Летом Пике и де Лигт оказались в одном отеле на Багамах. Голландцу не понравилось отношение к нему со стороны каталонского игрока. После этого де Лигт решил перейти в «Ювентус».