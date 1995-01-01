«Ювентус» объявил о переходе де Лигта

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт стал игроком «Ювентуса», сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Также в сделку включены бонусы в размере 10,5 миллиона.

19-летний голландец заключил с туринцами контракт до лета 2024 года.