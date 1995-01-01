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    «Ювентус» объявил о переходе де Лигта

    Защитник «Аякса» Матейс де Лигт стал игроком «Ювентуса», сообщает официальный сайт клуба.

    Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Также в сделку включены бонусы в размере 10,5 миллиона.

    19-летний голландец заключил с туринцами контракт до лета 2024 года.

    • Де Лигт – воспитанник «Аякса».
    • За основную команду центрбек дебютировал в ноябре 2016 года.
    • С тех пор игрок провел 117 матчей и забил 13 голов.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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    Сегодня, 10:17
    Комментарии10
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      Рейтинг: +6

      omnertunbe 19 минут назад

      Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ===== http://tiny.cc/oprese

      -1
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      Рейтинг: +1593

      Danish Dynamite 35 минут назад

      Он ещё относительно недорого им обошёлся по современным меркам.
      Жаль в этой ситуации лишь Аякс, ладно хоть денежки им капают.

      1
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      Рейтинг: +5482

      mihail200606 1 час назад

      Хорошее приобретение... Но Думал, в барсе окажется..

      1
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      Рейтинг: +1599

      absent32 2 часа назад

      юве утер всем нос, особенно барсе

      4
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      Рейтинг: +3006

      dinar7777dinar > absent32 56 минут назад

      Парень привозит голы не хило . Да ещё такие запросы финансовые . Так что барса молодцы что не повелись на разводку райолы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +8123

      DeStar > dinar7777dinar 48 минут назад

      да ладно) купила бы барса ты бы по финансах и не вспомнил и не подумал)

      3
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      Рейтинг: +222

      Mister_Tomsk > dinar7777dinar 14 минут назад

      пердак то бомбит у динарки ))))

      0
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      Рейтинг: -12

      qax53 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 15 матчей и 12 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - bet-tennis.com

      -5
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      Рейтинг: +2024

      Dgad 2 часа назад

      Поздравляю старую сеньору)Нашла себе молоденького на долгие годы)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1045

      Dizayner 2 часа назад

      велкам как говорится на долгие годы

      0
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