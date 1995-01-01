«Ювентус» объявил о переходе де Лигта

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ===== http://tiny.cc/oprese
Защитник «Аякса» Матейс де Лигт стал игроком «Ювентуса», сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Также в сделку включены бонусы в размере 10,5 миллиона.
19-летний голландец заключил с туринцами контракт до лета 2024 года.
- Де Лигт – воспитанник «Аякса».
- За основную команду центрбек дебютировал в ноябре 2016 года.
- С тех пор игрок провел 117 матчей и забил 13 голов.
LIGTS | Matthijs de Ligt officially signs for Juventus!— JuventusFC (@juventusfcen) 18 июля 2019 г.
https://t.co/dWhtEdSULz #TURNDELIGTON #LiveAhead pic.twitter.com/1xrVIFqSBy