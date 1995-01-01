Широков – о назначении Парфенова или Евсеева тренером «Спартака»: «Думаю, даже рассматривать не стоит»

По какой причине в Спартак сватают всех "молодых да ранних"? Что там в этом Спартаке такого "инновационного"?
Обычный для РПЛ столичный клуб с приличным (по нашим меркам) бюджетом и ворохом заастарелых проблем...
Чудес не будет... ИХ НЕ БЫВАЕТ)))
И, если не приглашать иностранную звезду-тренера, чему должно сопутствовать приобретение 3-4-х суперзвёзд европейского разлива, то...
Отстранить Федуна от руководства ИГРОЙ И КОМПЛЕКТАЦИЕЙ СОСТАВА и ограничить его активностью "на хозяйстве" и бюджете...
"На футбол" поставить опытного дядьку на длинном контракте - года на три гарантированных минимум...
Бердыева, Тарханова... Непомнящего, на худой конец)))
Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о тренерском вопросе в московском клубе.
- В воскресенье пост главного тренера покинул Олег Кононов.
- К матчу с «Краснодаром» команду будет готовить Сергей Кузнецов.
«Вы оставляете команду на долю молодого парня, который и дня не проработал главным тренером. Ничем не продиктовано это решение. У вас нет никакой замены. Опять непродуманное решение.
Парфенов («Урал») или Евсеев («Уфа»)? Я думаю, что даже рассматривать не стоит», – сказал Широков.
Широков готов возглавить «Спартак»