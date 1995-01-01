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    Широков – о назначении Парфенова или Евсеева тренером «Спартака»: «Думаю, даже рассматривать не стоит»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о тренерском вопросе в московском клубе.

    «Вы оставляете команду на долю молодого парня, который и дня не проработал главным тренером. Ничем не продиктовано это решение. У вас нет никакой замены. Опять непродуманное решение.

    Парфенов («Урал») или Евсеев («Уфа»)? Я думаю, что даже рассматривать не стоит», – сказал Широков.

    Широков готов возглавить «Спартак»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3927

      ivan-football-fan 46 минут назад

      По какой причине в Спартак сватают всех "молодых да ранних"? Что там в этом Спартаке такого "инновационного"?
      Обычный для РПЛ столичный клуб с приличным (по нашим меркам) бюджетом и ворохом заастарелых проблем...
      Чудес не будет... ИХ НЕ БЫВАЕТ)))
      И, если не приглашать иностранную звезду-тренера, чему должно сопутствовать приобретение 3-4-х суперзвёзд европейского разлива, то...
      Отстранить Федуна от руководства ИГРОЙ И КОМПЛЕКТАЦИЕЙ СОСТАВА и ограничить его активностью "на хозяйстве" и бюджете...
      "На футбол" поставить опытного дядьку на длинном контракте - года на три гарантированных минимум...
      Бердыева, Тарханова... Непомнящего, на худой конец)))

      0
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      Рейтинг: -13

      Аденн 52 минуты назад

      Широков прав, ну какие нафиг Парфенов и Евсеев. Нахуа тогда Кононова уволили.

      2
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      Рейтинг: +1264

      Alekxei Z. 1 час назад

      Парфёнова можно не россматривать, еоо Урал пропусаает так же в каждом матче , да и с фаворитами играет ну очень выборочно.
      кому то годами забить не могут , а у кого-то постоянно очки отнимают. Да и вообще эта субстанция Урал всегда в договорняках марается.
      А вот Пвсеева можно попробывать. Хоризма и характер есть, игру в обороне может наладить.

      0
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      Рейтинг: +962

      Genz 1 час назад

      Карпин к продажным св..лочам не пойдёт в Спартак и все..надо чтобы их строил перед матчем Евсеев, гнул задом и бил плёткой , как в Уфе, чтобы они соображать то хоть чуть могли на поле. Команда даунов

      -1
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      Рейтинг: +9758

      vladimir-7 > Genz 1 час назад

      Пока у Федуна не отберут функции комплектования команды
      игроками, включая легионеров, никакой главный тренер не
      справится с этой работой. За Федуном нужно оставить вопросы
      по хозяйству (по стадиону) и выделения денег на трансферы. Всё.
      Выбор и приобретение игроков, необходимо поручить генеральному директору с главным тренером команды.

      0
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      Рейтинг: +2889

      RotBerg 1 час назад

      Карпин вернётся в спартак, станет опять пуделем)

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      Рейтинг: +5139

      Агасфер 1 час назад

      Я бы Парфёнова рискнул.Евсеев-это война авторитетов,Карпин-старые счёты с некоторыми функционерами клуба.

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      Рейтинг: +730

      Decorhome 1 час назад

      Я за Карпина!

      0
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      Рейтинг: +730

      Decorhome 1 час назад

      Скорее Карпин

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