Широков – о назначении Парфенова или Евсеева тренером «Спартака»: «Думаю, даже рассматривать не стоит»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о тренерском вопросе в московском клубе.

В воскресенье пост главного тренера покинул Олег Кононов .

. К матчу с «Краснодаром» команду будет готовить Сергей Кузнецов.

«Вы оставляете команду на долю молодого парня, который и дня не проработал главным тренером. Ничем не продиктовано это решение. У вас нет никакой замены. Опять непродуманное решение.

Парфенов («Урал») или Евсеев («Уфа»)? Я думаю, что даже рассматривать не стоит», – сказал Широков.

Широков готов возглавить «Спартак»