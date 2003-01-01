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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Спартак» оштрафует Кононова на 50 тысяч рублей

    Уже бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов проигнорировал ТВ-интервью и пресс-конференцию после матча 11 тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2). Специалист был обязан посетить мероприятия в соответствии с регламентом.

    Поскольку это является нарушением, клуб оштрафует тренера на 50 тысяч рублей, информирует обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров. «Спартак» уже ищет замену Кононову.

    • Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.
    • Сейчас команда в РПЛ идет девятой, а летом вылетела из квалификации Лиги Европы.
    • За последний год это вторая тренерская отставка в «Спартаке».

    Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 01:13
    Комментарии6
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      Рейтинг: +67

      Armani nn 1 час назад

      Вы *******,всякую ганошень с клубов сливаете,не отдавая отчёт о последствиях.Нормально работать будем,или у нас здесь пророссийская комсомолка!!!!!!!Это к респондентам этого сайта отсылка,ибо за.....пло!!!

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      Рейтинг: +67

      Armani nn 1 час назад

      А щас будет некультурная лексика,уберите детей от экранов

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      Рейтинг: +67

      Armani nn 1 час назад

      Я уже все сказал,вместе взявшись за руки,идите к козе в трещину......

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      Рейтинг: +67

      Armani nn 1 час назад

      Я поваром бшять по 300 часов в месяц вырабатываю и у меня 70к,а чуть что не так и меня на 5к колышат,и о чем речь???!!!!)))

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      Рейтинг: +90

      alarm 1 час назад

      спартак - эталон тупости! и это радует)

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      Рейтинг: +67

      Armani nn 1 час назад

      Палтиник бл ........ять.Учитывая ваши расценки и на игроков и тренеров то вместе взявшись за руки идите в трещину!!!!!!

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