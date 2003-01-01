«Спартак» оштрафует Кононова на 50 тысяч рублей

Уже бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов проигнорировал ТВ-интервью и пресс-конференцию после матча 11 тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2). Специалист был обязан посетить мероприятия в соответствии с регламентом.

Поскольку это является нарушением, клуб оштрафует тренера на 50 тысяч рублей, информирует обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров. «Спартак» уже ищет замену Кононову.

Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.

Сейчас команда в РПЛ идет девятой, а летом вылетела из квалификации Лиги Европы.

За последний год это вторая тренерская отставка в «Спартаке».

Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?