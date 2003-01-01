«Спартак» рассматривает на пост главного тренера и россиян, и иностранцев

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ушел в отставку. Москвичи уже ищут замену, пишет главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

«Сергей Кузнецов (и.о. главного тренера «Спартака» – прим. «Бомбардир») – промежуточный вариант. С учeтом ближайшей паузы на сборные у «Спартака» достаточно времени на поиски главного тренера. Рассматриваются как вариант россиянина, так и иностранец», – сообщил Конов в телеграме.

Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.

Сейчас команда в РПЛ идет девятой, а летом вылетела из квалификации Лиги Европы.

За последний год это вторая тренерская отставка в «Спартаке».

Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?