«Спартак» рассматривает на пост главного тренера и россиян, и иностранцев

Идеальным вариантом было бы приглашение Карпина с предоставлением ему полного карт-бланша, но во-первых Валере и в Ростове хорошо, а во вторых гордыня Федуна не позволит ему пойти на подобный шаг. А если иностранец, то нужен очень жесткий и принципиальный коуч. Как думаете кто мог бы?
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ушел в отставку. Москвичи уже ищут замену, пишет главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
«Сергей Кузнецов (и.о. главного тренера «Спартака» – прим. «Бомбардир») – промежуточный вариант. С учeтом ближайшей паузы на сборные у «Спартака» достаточно времени на поиски главного тренера. Рассматриваются как вариант россиянина, так и иностранец», – сообщил Конов в телеграме.
- Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.
- Сейчас команда в РПЛ идет девятой, а летом вылетела из квалификации Лиги Европы.
- За последний год это вторая тренерская отставка в «Спартаке».
Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?