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    «Спартак» рассматривает на пост главного тренера и россиян, и иностранцев

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ушел в отставку. Москвичи уже ищут замену, пишет главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    «Сергей Кузнецов (и.о. главного тренера «Спартака» – прим. «Бомбардир») – промежуточный вариант. С учeтом ближайшей паузы на сборные у «Спартака» достаточно времени на поиски главного тренера. Рассматриваются как вариант россиянина, так и иностранец», – сообщил Конов в телеграме.

    • Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.
    • Сейчас команда в РПЛ идет девятой, а летом вылетела из квалификации Лиги Европы.
    • За последний год это вторая тренерская отставка в «Спартаке».

    Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 20:04
    Комментарии17
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      Рейтинг: +20251

      oyabun 1 минуту назад

      Идеальным вариантом было бы приглашение Карпина с предоставлением ему полного карт-бланша, но во-первых Валере и в Ростове хорошо, а во вторых гордыня Федуна не позволит ему пойти на подобный шаг. А если иностранец, то нужен очень жесткий и принципиальный коуч. Как думаете кто мог бы?

      0
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      Рейтинг: +1427

      Фан666 11 минут назад

      Кто согласится тот мудак

      -1
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      Рейтинг: +574

      dimmmka > Фан666 9 минут назад

      За такую зп согласится любой

      1
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      Рейтинг: +1055

      B.G. 13 минут назад

      А Спартак не рассматривает почистиь всю приблуду в верхах? Начиная с г. Цорна?

      1
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      Рейтинг: -15

      grian > B.G. 5 минут назад

      Да при чём тут Цорн?! Он наёмник, получает зарплату и радуется. Федун! ФЕДУН!!!! Вот корень зла!

      0
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      Рейтинг: +1055

      B.G. > grian 14 секунд назад

      Федун - в первую очередь!

      0
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      Рейтинг: +3405

      Yev 13 минут назад

      а проще говоря - всех.
      А что сейчас Гус Хидинг делает, по моему он великолепный кризисный менеджер?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1040

      rash1959 14 минут назад

      Только иностранный тренер с европейским менталитетом, который встряхнёт легов, и сможет молодёжь (которая ещё не успела "заболотиться" в РПЛ), перестроить на европейское осмысление игры и всей своей карьеры.

      0
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      Рейтинг: +32840

      portero 16 минут назад

      тут уж лучше не спешить и так накосипорили с тренерами, в последние годы

      1
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      Рейтинг: +2274

      InterMilLano1908 17 минут назад

      Ну кули тут гадать либо бердыев либо ФНЛ

      1
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      Рейтинг: +582

      Красный май 18 минут назад

      Не новость, а просто бомба! Мы то все гадали, что да как. А тут целый главный редактор такой инсайдище слил. Не дают ему покоя лавры Шнобеля.

      0
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      Рейтинг: +1040

      rash1959 18 минут назад

      Можно я потренирую, хотя бы пару дней... Больше чем есть не наврежу.

      3
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      Рейтинг: +1055

      B.G. > rash1959 10 минут назад

      ...да тренируй! Пинками команду на тренировку, пинками с тренировки! ) Ну и на игру по такому же сценарию - пинками ))

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      Рейтинг: +381

      seth343 > rash1959 2 минуты назад

      Тренеруйте реализацию моментов)))))

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      Рейтинг: +915

      опус 2 19 минут назад

      Кто следующий на гильотину ?

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