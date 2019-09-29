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    Примера. «Севилья» победила «Реал Сосьедад», «Эйбар» – «Сельту» и другие результаты

    Завершился седьмой тур Примеры. «Севилья» обыграла дома басков и догнала по очкам «Барселону». Решающий гол у севильцев забил полузащитник Лукас Окампос.

    В другой встрече «Эйбар» одержал сухую домашнюю победу над «Сельтой». Команда из Виго в таблице занимает 17 место.

    Чемпионат Испании. Примера. 7-й тур

    Эйбар – Сельта – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Экспозито, 47; 2:0 – Орельяна, 60.

    Алавес – Мальорка – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Перес, 76 (с пенальти); 2:0 – Хоселу, 86.

    Леванте – Осасуна – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эрнани, 4; 1:1 – Гарсия, 47.

    Удаления: Эрнани, 72 (вторая ж.к.) – нет.

    Севилья – Реал Сосьедад – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Оярсабаль, 4; 1:1 – Нолито, 18; 2:1 – Окампос, 47; 3:1 – Васкес, 80; 3:2 – Порту, 87.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2019 23:58
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