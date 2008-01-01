РПЛ. «Рубин» и «Уфа» счет не открыли, казанцы выиграли один матч из последних девяти

а «Уфа» – на шестом (выше «Спартака») а это главное
В 11 туре РПЛ встретились «Рубин» и «Уфа». На стадионе «Центральном», что в Казани, зрители голов не увидели.
Казанцы прервали пятиматчевую серию из поражений. У команды Эдуардо Докампо одна победа в последних девяти играх. В таблице «Рубин» идет на 11 месте, а «Уфа» – на шестом (выше «Спартака»).
Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур
«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберeзкин (Башкиров, 69), Иг. Коновалов, Зуев (Кварацхелия, 73), Марков (Кьяртанссон, 63).
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Пуцко, Круговой (Терентьев, 61), Табидзе, Кротов, Фомин, Емельянов (Бизяк, 54), Карп, Тилл (Голубев, 84).
Предупреждения: Уремович, 12; Ташаев, 57; Марков, 57; Коновалов, 87 – Фомин, 59.