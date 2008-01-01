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    РПЛ. «Рубин» и «Уфа» счет не открыли, казанцы выиграли один матч из последних девяти

    В 11 туре РПЛ встретились «Рубин» и «Уфа». На стадионе «Центральном», что в Казани, зрители голов не увидели.

    Казанцы прервали пятиматчевую серию из поражений. У команды Эдуардо Докампо одна победа в последних девяти играх. В таблице «Рубин» идет на 11 месте, а «Уфа» – на шестом (выше «Спартака»).

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Рубин (Казань) – Уфа – 0:0

    «Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберeзкин (Башкиров, 69), Иг. Коновалов, Зуев (Кварацхелия, 73), Марков (Кьяртанссон, 63).

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Пуцко, Круговой (Терентьев, 61), Табидзе, Кротов, Фомин, Емельянов (Бизяк, 54), Карп, Тилл (Голубев, 84).

    Предупреждения: Уремович, 12; Ташаев, 57; Марков, 57; Коновалов, 87 – Фомин, 59.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1520

      giluxa1963 25 минут назад

      а «Уфа» – на шестом (выше «Спартака») а это главное

      1
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      Рейтинг: +861

      Киркинитидец > giluxa1963 17 минут назад

      пока барбардир не проснуля... вы попе!

      0
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      Рейтинг: +587

      dimag 38 минут назад

      Рубин заработал очко? Это событие важно не только для России, но и для всего Татарстана!

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      Рейтинг: +948

      neim 50 минут назад

      А что за Плиев в составе у Рубина, не родственник ли тому, которого недавно в Динамо взяли ?

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      Рейтинг: +1488

      Фанат Рубина > neim 3 минуты назад

      брат

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      Рейтинг: +1830

      семёнычев 53 минуты назад

      не часто смотреть удаётся игру Рубина, но сегодня попросил сына до игры привязать меня к стулу и включить трансляцию..
      все хвалебные оды в адрес Рубина отвергаю... Рубин до зимы уснул, это в лучшем случае... сумеет проснуться или не заметит как в Казань приедет Нефтехимик, Томь, Балтика??? Может с ними получится играть В ФУТБОЛ???
      кстати, зрители на стадион приходят независимо от Лиги, может в ФНЛ их прибавиться на трибунах..

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      Рейтинг: +861

      Киркинитидец > семёнычев 50 минут назад

      жаль у меня сына нет...

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      Рейтинг: +861

      Киркинитидец 53 минуты назад

      барбардин заснул?или соснул...

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