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    РПЛ. ЦСКА в гостях разгромил «Урал» и вышел на первое место

    ЦСКА вышел на первое место в чемпионате России. В 11 туре москвичи в гостях разгромили «Урал». Решающий гол забил исландец Хердур Магнуссон.

    Команда Виктора Гончаренко опережает идущий на втором месте «Ростов» на два очка. На следующей неделе ЦСКА проведет матч Лиги Европы против «Эспаньола».

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Магнуссон, 17; 0:2 – Сигурдссон, 57; 0:3 – Бийол, 66

    «Урал»: Баклов, Меркулов, Кулаков, Поляков, Димитров (Кухарчик, 67), Емельянов, Егорычев (Бавин, 79), Эль Кабир, Августиняк, Панюков (Бикфалви, 46), Ильин.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Шарлия, Ахметов (Нисимура, 79), Кучаев, Обляков, Влашич (Бистрович, 69), Сигурдссон (Бийол, 62), Чалов.

    Предупреждения: Емельянов, 76 – Сигурдссон, 53.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:19
    Комментарии20
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      Рейтинг: +856

      Киркинитидец 40 секунд назад

      леха за дверью... какоже это дог??? обещали 5:0! а Чалый пусть чалится в гондурас...

      0
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      Рейтинг: +2247

      InterMilLano1908 1 минуту назад

      Япошку в аренду, чалова на скамью и срочно нужен нап уже который сезон одно и тоже... Честно не ждал что после 11 туров будем на 1ом месте

      1
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      Рейтинг: +1976

      shurik45 3 минуты назад

      Всех армейцев с заслуженной ПОБЕДОЙ!!! Ждем ЛЕ и соответствующего результата.

      1
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      Рейтинг: +4587

      ilichkadr 3 минуты назад

      Похоже Федя зазвездился. Коней с заслуженной победой!

      1
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      Рейтинг: +1414

      Борат 4 минуты назад

      Стыдно за РПЛ - покорители лудогорца на первом месте идут...

      1
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      Рейтинг: +4587

      ilichkadr > Борат 2 минуты назад

      Лудогорец в РПЛ всем жопу надерет однозначно.

      1
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      Рейтинг: +117

      Олег1204 4 минуты назад

      Чалов пугает, в этом сезоне мы практически без напа игрем

      1
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      Рейтинг: +7055

      Skull_Boy 5 минут назад

      Кто-то трепал языком, что ВАР будет работать на всех матчах после 10ого тура и уже 11й, а его все нет, а ЦСКА с дежурной победой и видимо Чалов сломался психологически, уже не первый незабитыш

      2
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      Рейтинг: +866

      Jhon1989 6 минут назад

      Ребята просто молодчики!!! Всех болел с победой! Федя совсем что то расклеился,соберись и настройся к матчу лиге Европы. Всем удачи!!!

      2
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      Рейтинг: +12385

      slavutiq70 6 минут назад

      С победой ЦСКА!!!ну вот армейцы на самом верху а мы с Кононовым всё ниже ниже,,,,

      5
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      Рейтинг: +767

      CSKA57 6 минут назад

      ЦСКА, с победой! Молодцы. Особое спасибо Акинфееву!

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