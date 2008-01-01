РПЛ. ЦСКА в гостях разгромил «Урал» и вышел на первое место

ЦСКА вышел на первое место в чемпионате России. В 11 туре москвичи в гостях разгромили «Урал». Решающий гол забил исландец Хердур Магнуссон.

Команда Виктора Гончаренко опережает идущий на втором месте «Ростов» на два очка. На следующей неделе ЦСКА проведет матч Лиги Европы против «Эспаньола».

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Магнуссон, 17; 0:2 – Сигурдссон, 57; 0:3 – Бийол, 66

«Урал»: Баклов, Меркулов, Кулаков, Поляков, Димитров (Кухарчик, 67), Емельянов, Егорычев (Бавин, 79), Эль Кабир, Августиняк, Панюков (Бикфалви, 46), Ильин.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Шарлия, Ахметов (Нисимура, 79), Кучаев, Обляков, Влашич (Бистрович, 69), Сигурдссон (Бийол, 62), Чалов.

Предупреждения: Емельянов, 76 – Сигурдссон, 53.

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