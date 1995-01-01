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    «Интер» одержал шестую победу в Серии А подряд

    В шестом туре Серии А «Интер» победил «Сампдорию» (3:1) в гостях, несмотря на то что весь второй тайм провел в меньшинстве. Миланцы не потеряли со старта сезона ни одного очка.

    Команда Антонио Конте лидирует в таблице. Специалист возглавил «Интер» летом, до него миланцев тренировал Лучано Спаллетти.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +542

      Сенситив 38 минут назад

      по-всему видать, Конте взялся за добычу золота в Итальянском чемпе, весной посмотрим на рубку Юве и Интера, как-то так...))

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      Рейтинг: +3455

      dinar7777dinar > Сенситив 33 минуты назад

      да понастоящему глянем что стоит нынешний интер в матче против турина !

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      Рейтинг: +542

      Сенситив > dinar7777dinar 31 минуту назад

      вот где собака порылась, как-то так...))

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      Рейтинг: +3455

      dinar7777dinar 41 минуту назад

      красавцы. футбол реально вообще начал смотреть с сезона 1997-1998 с матчей полуфинала кубка уефа спартак интер ! мой кумир бразилец роналдо являющимся им до сих. смотрел финал интер лацио 3;0. ЭТО БЫЛО ЧТО ТО ! ИВАН САМОРАНО , РОНАЛДО , симеоне совсем еще молодой легенда санетти. да и кубок уефа помоему в то время был намного престижнее чем сейчас !

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