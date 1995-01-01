«Интер» одержал шестую победу в Серии А подряд

В шестом туре Серии А «Интер» победил «Сампдорию» (3:1) в гостях, несмотря на то что весь второй тайм провел в меньшинстве. Миланцы не потеряли со старта сезона ни одного очка.

Команда Антонио Конте лидирует в таблице. Специалист возглавил «Интер» летом, до него миланцев тренировал Лучано Спаллетти.