«Интер» одержал шестую победу в Серии А подряд

по-всему видать, Конте взялся за добычу золота в Итальянском чемпе, весной посмотрим на рубку Юве и Интера, как-то так...))
В шестом туре Серии А «Интер» победил «Сампдорию» (3:1) в гостях, несмотря на то что весь второй тайм провел в меньшинстве. Миланцы не потеряли со старта сезона ни одного очка.
Команда Антонио Конте лидирует в таблице. Специалист возглавил «Интер» летом, до него миланцев тренировал Лучано Спаллетти.
- На втором месте в турнире идет «Ювентус», где раньше работал Конте.
- 2 октября, в среду, «Интер» сыграет с «Барселоной».
- Следующий соперник миланцев по Серии А – «Ювентус» (6 октября).