Погребняк: «Выход в финал Кубка России «Уралу» уже неинтересен, хотим выиграть»

Забил парень в кои-то веки два гола, Черноморцу, и амбиции пошли вверх )))
Форвард «Урала» Павел Погребняк прокомментировал победу в матче 1/16 финала кубка России против «Черноморца» (2:0).
«Первый тайм был намного зрелищнее, чем второй. Во втором было все-таки больше борьбы. Да и соперник почувствовал, что с нами можно играть – звучали такие слова от тренерского штаба «Черноморца». Поэтому отмечу первый гол – он был важный и приблизил нас к победе. Но футбол командный вид спорта, и главное – то, что мы прошли дальше.
Важен ли дубль в психологическом плане? Любой нападающий скажет, что голы придают уверенность и положительные эмоции. Для нападающих очень важно забивать, отдавать, приносить пользу команде.
Из клубов РПЛ остались «Арсенал» и «Оренбург». Не замахнуться ли опять на финал? Звучит очень легко. «На бумаге» все симпатично выглядит. Но я бы и «Нижний Новгород» с Сапетой не стал сбрасывать со счетов… Выход в финал нам уже неинтересен. Мы хотим выиграть этот турнир», – сказал Погребняк.
- Погребняк забил оба мяча в матче с «Черноморцем».
- Это его 117-й и 118-й голы. Форвард приблизился к достижению Егора Титова (119).
- В следующем матче кубка России «Урал» сыграет с «Арсеналом».