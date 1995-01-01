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    Погребняк: «Выход в финал Кубка России «Уралу» уже неинтересен, хотим выиграть»

    Форвард «Урала» Павел Погребняк прокомментировал победу в матче 1/16 финала кубка России против «Черноморца» (2:0).

    «Первый тайм был намного зрелищнее, чем второй. Во втором было все-таки больше борьбы. Да и соперник почувствовал, что с нами можно играть – звучали такие слова от тренерского штаба «Черноморца». Поэтому отмечу первый гол – он был важный и приблизил нас к победе. Но футбол командный вид спорта, и главное – то, что мы прошли дальше.

    Важен ли дубль в психологическом плане? Любой нападающий скажет, что голы придают уверенность и положительные эмоции. Для нападающих очень важно забивать, отдавать, приносить пользу команде.

    Из клубов РПЛ остались «Арсенал» и «Оренбург». Не замахнуться ли опять на финал? Звучит очень легко. «На бумаге» все симпатично выглядит. Но я бы и «Нижний Новгород» с Сапетой не стал сбрасывать со счетов… Выход в финал нам уже неинтересен. Мы хотим выиграть этот турнир», – сказал Погребняк.

    • Погребняк забил оба мяча в матче с «Черноморцем».
    • Это его 117-й и 118-й голы. Форвард приблизился к достижению Егора Титова (119).
    • В следующем матче кубка России «Урал» сыграет с «Арсеналом».

    Источник: Официальный сайт «Урала»

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    Сегодня, 10:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +320

      Я - легенда 3 минуты назад

      Забил парень в кои-то веки два гола, Черноморцу, и амбиции пошли вверх )))

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