Погребняк: «Выход в финал Кубка России «Уралу» уже неинтересен, хотим выиграть»

Форвард «Урала» Павел Погребняк прокомментировал победу в матче 1/16 финала кубка России против «Черноморца» (2:0).

«Первый тайм был намного зрелищнее, чем второй. Во втором было все-таки больше борьбы. Да и соперник почувствовал, что с нами можно играть – звучали такие слова от тренерского штаба «Черноморца». Поэтому отмечу первый гол – он был важный и приблизил нас к победе. Но футбол командный вид спорта, и главное – то, что мы прошли дальше.

Важен ли дубль в психологическом плане? Любой нападающий скажет, что голы придают уверенность и положительные эмоции. Для нападающих очень важно забивать, отдавать, приносить пользу команде.

Из клубов РПЛ остались «Арсенал» и «Оренбург». Не замахнуться ли опять на финал? Звучит очень легко. «На бумаге» все симпатично выглядит. Но я бы и «Нижний Новгород» с Сапетой не стал сбрасывать со счетов… Выход в финал нам уже неинтересен. Мы хотим выиграть этот турнир», – сказал Погребняк.