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    Тошич: «Для меня Слуцкий круче, чем сэр Алекс Фергюсон»

    Бывший полузащитник ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» Зоран Тошич заявил, что Леонид Слуцкий сделал гораздо больше для его карьеры, чем Алекс Фергюсон.

    «Слуцкий в «Витесс» меня не звал. У него там хорошие футболисты. Смотрю и знаю, что они в этом сезоне играют хорошо, мы постоянно на связи.

    Почему у Слуцкого не получилось в Англии? Трудный вопрос. Я очень счастлив, что он, русский тренер, вообще попробовал себя в другой стране. Он единственный, кто попробовал за последнее время, сколько помню.

    С ним я работал почти семь лет, и он самый важный тренер в моей карьере. Для меня Слуцкий круче, чем сэр Алекс Фергюсон. Потому что с сэром Алексом я не получил шанса, мне Слуцкий дал шанс показать себя. Когда я играл плохо, он со мной постоянно разговаривал и убеждал, что у меня есть качества, что я сильный игрок. У Слуцкого много хороших качеств, человеческих», – сказал сербский хавбек.

    • Тошич выступал за «МЮ» с 2009 по 2010 год, после чего семь лет провел в ЦСКА.
    • Сейчас игрок защищает цвета «Партизана».

    Тошич: «Больше всего скучаю по зарплате в России»

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    26.09.2019 23:37
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