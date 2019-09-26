Тошич: «Для меня Слуцкий круче, чем сэр Алекс Фергюсон»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» Зоран Тошич заявил, что Леонид Слуцкий сделал гораздо больше для его карьеры, чем Алекс Фергюсон.

«Слуцкий в «Витесс» меня не звал. У него там хорошие футболисты. Смотрю и знаю, что они в этом сезоне играют хорошо, мы постоянно на связи.

Почему у Слуцкого не получилось в Англии? Трудный вопрос. Я очень счастлив, что он, русский тренер, вообще попробовал себя в другой стране. Он единственный, кто попробовал за последнее время, сколько помню.

С ним я работал почти семь лет, и он самый важный тренер в моей карьере. Для меня Слуцкий круче, чем сэр Алекс Фергюсон. Потому что с сэром Алексом я не получил шанса, мне Слуцкий дал шанс показать себя. Когда я играл плохо, он со мной постоянно разговаривал и убеждал, что у меня есть качества, что я сильный игрок. У Слуцкого много хороших качеств, человеческих», – сказал сербский хавбек.

Тошич выступал за «МЮ» с 2009 по 2010 год, после чего семь лет провел в ЦСКА.

Сейчас игрок защищает цвета «Партизана».

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