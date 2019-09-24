За сердцем Касильяса будут следить до марта. Он может завершить карьеру

ну не дебил этот касильяс если после инфаркта еще и думает в его то возрасте пора и без него заканчивать
Вратарь «Порту» Икер Касильяс рассказал о своем состоянии после инфаркта, перенесенного в мае.
«Я в порядке, постепенно набираю форму. Это долгий процесс. Доктор будет следить за изменениями моего состояния до марта. Если в это время появится риск – я его не приму.
Совершенно спокойно переживу день, когда решу завершить карьеру», – сказал 38-летний испанец.
- Экс-игрок «Реала» перенес сердечный приступ в мае. Срок его восстановления оценивался в два-три месяца.
- В июле он начал предсезонную подготовку с основным составом лиссабонцев, а в августе был включен в заявку команды на новый сезон.