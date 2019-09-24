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    За сердцем Касильяса будут следить до марта. Он может завершить карьеру

    Вратарь «Порту» Икер Касильяс рассказал о своем состоянии после инфаркта, перенесенного в мае.

    «Я в порядке, постепенно набираю форму. Это долгий процесс. Доктор будет следить за изменениями моего состояния до марта. Если в это время появится риск – я его не приму.

    Совершенно спокойно переживу день, когда решу завершить карьеру», – сказал 38-летний испанец.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4210

      серега кашин 1 час назад

      ну не дебил этот касильяс если после инфаркта еще и думает в его то возрасте пора и без него заканчивать

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