Балотелли дебютировал за «Брешию» в матче с «Ювентусом». Рабьо провел первый матч за туринский клуб

«Брешиа» уступила «Ювентусу» в рамках пятого тура чемпионата Италии со счетом 1:2.

В стартовом составе хозяев вышел нападающий Марио Балотелли. Для 29-летнего итальянца матч стал первым за новый клуб после перехода в августе. Летом он не стал продлевать контракт с «Марселем» после полугода сотрудничества.

За чемпионов Италии дебютировал полузащитник Адриан Рабьо. В июле воспитанник «ПСЖ» покинул парижский клуб после шести лет выступлений и подписал контракт в статусе свободного агента.

Оба футболиста провели на поле по 90 минут и не отметились результативными действиями.