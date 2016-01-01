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    Балотелли дебютировал за «Брешию» в матче с «Ювентусом». Рабьо провел первый матч за туринский клуб

    «Брешиа» уступила «Ювентусу» в рамках пятого тура чемпионата Италии со счетом 1:2.

    В стартовом составе хозяев вышел нападающий Марио Балотелли. Для 29-летнего итальянца матч стал первым за новый клуб после перехода в августе. Летом он не стал продлевать контракт с «Марселем» после полугода сотрудничества.

    За чемпионов Италии дебютировал полузащитник Адриан Рабьо. В июле воспитанник «ПСЖ» покинул парижский клуб после шести лет выступлений и подписал контракт в статусе свободного агента.

    Оба футболиста провели на поле по 90 минут и не отметились результативными действиями.

    Источник: «Бомбардир»

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