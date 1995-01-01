Черчесов выбрал Роналду при голосовании за игрока года, Дзюба – ван Дейка

Стало известно, как проголосовали главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан национальной команды Артем Дзюба в опросе ФИФА за лучшего футболиста 2019 года.

Черчесов поставил на первое место форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, на второе – нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, а на третье – защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

В рейтинге Дзюбы лидирует ван Дейк, Роналду – второй, Месси – третий.

Месси стал обладателем премии The Best.

Аргентинец на 8 очков опередил ван Дейка и на 10 баллов Роналду.

ФИФА опубликовала итоги голосования за звание игрока года: ван Дейк отстал от Месси на 8 очков