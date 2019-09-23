Месси признан лучшим игроком 2019 года по версии ФИФА

Пожалуй самый противоречивый выбор. Фифа себя окончательно загнала в тупик, последние 2 года спутавшись в том, что же они берут за основу: победа в ЛЧ, трофей со сборной или личная игра. В том году, почему-то серебро ЧМ поставили на первый план, забив на все рекорды, титул в ЛЧ и выдающуюся игру в ЛЧ у Рона. В этом году, забили на трофей Рона со сборной, забили на ЛЧ Ван Дейка и поставили личную игру на первый план у Месси.
Где последовательность???
В Милане состоялась церемония вручения индивидуальных наград по версии ФИФА.
Лучшим игроком 2019 года признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он получил приз The Best.
В голосовании аргентинец опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
- Месси выиграл с «Барселоной» Примеру в сезоне-2018/19.
- В составе сборной Аргентины 32-летний форвард стал бронзовым призером Кубка Америки-2019.
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— #TheBest (@FIFAcom) September 23, 2019