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    Месси признан лучшим игроком 2019 года по версии ФИФА

    В Милане состоялась церемония вручения индивидуальных наград по версии ФИФА.

    Лучшим игроком 2019 года признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он получил приз The Best.

    В голосовании аргентинец опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    • Месси выиграл с «Барселоной» Примеру в сезоне-2018/19.
    • В составе сборной Аргентины 32-летний форвард стал бронзовым призером Кубка Америки-2019.

    Источник: Официальный твиттер ФИФА

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    23.09.2019 22:58
    Комментарии22
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      Рейтинг: +6677

      ivanthebest 4 минуты назад

      Пожалуй самый противоречивый выбор. Фифа себя окончательно загнала в тупик, последние 2 года спутавшись в том, что же они берут за основу: победа в ЛЧ, трофей со сборной или личная игра. В том году, почему-то серебро ЧМ поставили на первый план, забив на все рекорды, титул в ЛЧ и выдающуюся игру в ЛЧ у Рона. В этом году, забили на трофей Рона со сборной, забили на ЛЧ Ван Дейка и поставили личную игру на первый план у Месси.

      Где последовательность???

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      Рейтинг: +78

      Вальдемар IV 27 минут назад

      вандейку я думаю главное лч над головой а не эта ссань для убогих

      0
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      Рейтинг: +6771

      Вомбат 27 минут назад

      Увы, золотой мяч превратился в синекуру для Месси, и только боельщики Барселоны считают, что Месси его как всегда заслужил.

      0
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      Рейтинг: +541

      Сенситив 31 минуту назад

      ну вот, справедливость торжествует, всем сёстрам раздали по серьгам, Лео снова на коне, так держать, играть и забивать, на зависть всем! незря ходят слухи о футбольной гениальности гнома, как-то так...))

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      Рейтинг: +3809

      ivan-football-fan 37 минут назад

      Солидарен с высказыванием внизу: Ван Дейку, видать, мало быть лучшим игрком на поле, надо...ЕЩЁ ШТУК 30 ЗАБИТЬ, чтобы мяч оторвали отсладкой парочки...

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      Рейтинг: +8568

      DeStar 45 минут назад

      выбор был не прост, поздравляю. Не удивился бы победе ван дейка, и даже условно роналду, у всех есть ЗА и ПРОТИВ. И ван дейк шикарен , и месси хорош, хоть прошлый сезон так-то не фонтан, ну выиграли примеру целую.. с таким реалом примера для барсы как серия а для юве или бундеслига для баварии.На этом все. В лч со-со как и реал, как и юве.. Хз короче. Месси так месси, есть за что и ему давать однозначно.

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      Рейтинг: +6771

      Вомбат > DeStar 29 минут назад

      Месси в прошлом сезоне был именно хорош. Не более того. Роналду был ярче, чем Месси. Но ван Дейк был великолепен и конечно он должен был получить цацку.

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      Рейтинг: +8568

      DeStar > Вомбат 24 минуты назад

      Ну я также считаю, что месси раньше играл получше скажем так. Был ли ярче Роналду.. не соглаусь, хоть я далеко не все игры барсы видел, и юве в том числе. роналду в лч хорошо играл, это да, но этого мало, там топовый только матч с АТМ,

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      Рейтинг: +3383

      dinar7777dinar 1 час назад

      ТРЕНЕР ГОДА ДОЛЖЕН БЫТЬ КОНОНОВ ! ВРАТАРЬ ГОДА АКИНФЕЕВ ! зАЩИТНИК ГОДА - ДЖИКИЯ ! НУ И ЛУЧШИЙ ИГРОК ГОДА ДЗЮБА !

      0
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      Рейтинг: +78

      Вальдемар IV > dinar7777dinar 26 минут назад

      расстрельный список скорее

      1
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      Рейтинг: +47

      Rodina47 1 час назад

      1. Лионель Месси: 46%;
      2. Вирджил ван Дейк: 38%;
      3. Криштиану Роналду: 36%.

      0
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      Рейтинг: +3383

      dinar7777dinar > Rodina47 1 час назад

      кто интересно так много за роналду голосовал что он лучше того же тадича из аякса !

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      Рейтинг: +1714

      SarJr 1 час назад

      Странно. После сборной года кажется странным, почему не бензема?!

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      Рейтинг: +3383

      dinar7777dinar 1 час назад

      я думал ван дейку отдадут. на ван дейка каф был 1,25 ! месси 3 ! пеналду 25 с чем его и поздравляем )))) кто ставил на месси? )))))

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