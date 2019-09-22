«Чемпионат»: «Динамо» пригласит Галактионова, если Хохлов уйдет в отставку

«Динамо» с большой долей вероятности пригласит на пост главного тренера Михаила Галактионова в том случае, если Дмитрий Хохлов уйдет в отставку. Об этом сообщает «Чемпионат».

Сегодня Хохлов намекнул на возможный уход из московской команды после поражения в матче 10-го тура РПЛ от «Сочи».