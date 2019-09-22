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    «Чемпионат»: «Динамо» пригласит Галактионова, если Хохлов уйдет в отставку

    «Динамо» с большой долей вероятности пригласит на пост главного тренера Михаила Галактионова в том случае, если Дмитрий Хохлов уйдет в отставку. Об этом сообщает «Чемпионат».

    Сегодня Хохлов намекнул на возможный уход из московской команды после поражения в матче 10-го тура РПЛ от «Сочи».

    • Галактионов возглавляет молодежную сборную России.
    • С 2017 по 2018 год он тренировал «Ахмат».
    • «Динамо» после десяти туров занимает 11-е место в турнирной таблице.

    Источник: «Чемпионат»

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    22.09.2019 22:48
    Комментарии5
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      Рейтинг: +533

      Сенситив 35 минут назад

      ...«Динамо» пригласит Галактионова...
      очередной фейк от журнашлюшек, из какой пыли они достали енту фамилию, уж предложили бы для интереса пуховика-Венгера, болелы мож клюнули, как свинки, а так, беспонтовый вброс, как-то так...))

      1
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      Рейтинг: +3264

      paracetamol 40 минут назад

      Кто такой Галактионов и чем он лучше Хохлова. Молодежка, вроде, ничем не прославилась, скорей наоборот. Подковерные игры, вестимо?

      0
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      Рейтинг: +1311

      Борат 57 минут назад

      Хотелось бы возвращения д-мо в фнл! Нужно сохранять баланс московских команд в рпл!

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      Рейтинг: +3264

      paracetamol > Борат 41 минуту назад

      Еще Торпедо вылезает и Химки. Опять их судьи тянуть будут!

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      Рейтинг: +124

      andromend 1 час назад

      Не понимаю какой суперумный чел рулит в Динамо.
      Бездарно потраченные деньги на комплектование команды, закупка шлака за бешенные деньги. Вряд ли Димон этим рулил. Теперь ещё один эксперимент поставить решили. Ну, просто супермозг рулит в команде.Или просто до денег жадный. Интересно, сколько нынче бабла агентам отслюнили?

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