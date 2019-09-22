«Чемпионат»: «Динамо» пригласит Галактионова, если Хохлов уйдет в отставку

...«Динамо» пригласит Галактионова...
очередной фейк от журнашлюшек, из какой пыли они достали енту фамилию, уж предложили бы для интереса пуховика-Венгера, болелы мож клюнули, как свинки, а так, беспонтовый вброс, как-то так...))
«Динамо» с большой долей вероятности пригласит на пост главного тренера Михаила Галактионова в том случае, если Дмитрий Хохлов уйдет в отставку. Об этом сообщает «Чемпионат».
Сегодня Хохлов намекнул на возможный уход из московской команды после поражения в матче 10-го тура РПЛ от «Сочи».
- Галактионов возглавляет молодежную сборную России.
- С 2017 по 2018 год он тренировал «Ахмат».
- «Динамо» после десяти туров занимает 11-е место в турнирной таблице.