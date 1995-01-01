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    Кейн забил 9 голов в 9-ти последних матчах за «Тоттенхэм» и сборную Англии

    «Тоттенхэм» играет в гостях с «Лестером» в рамках шестого тура Премьер-лиги (1:0, перерыв).

    На 29-й минуте нападающий Гарри Кейн открыл счет с передачи форварда Сона Хын-Мина. Для англичанина мяч стал девятым в девяти последних играх на клубном и международном уровнях.

    Кейн в последних восьми матчах:

    1-й тур АПЛ, Тоттенхэм – Астон Вилла – 3:1; дубль;

    2-й тур АПЛ, Манчестер Сити – Тоттенхэм – 2:2; без голов;

    3-й тур АПЛ, Тоттенхэм – Ньюкасл – 0:1;

    4-й тур АПЛ, Арсенал – Тоттенхэм – 2:2; гол;

    отбор Евро-2020; Англия – Болгария – 4:0; хет-трик;

    отбор Евро-2020; Англия – Косово – 5:3; гол;

    5-й тур АПЛ, Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 4:0; гол;

    1-й тур ЛЧ, Олимпиакос – Тоттенхэм – 2:2; гол.

    Источник: «Бомбардир»

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