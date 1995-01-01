Кейн забил 9 голов в 9-ти последних матчах за «Тоттенхэм» и сборную Англии

«Тоттенхэм» играет в гостях с «Лестером» в рамках шестого тура Премьер-лиги (1:0, перерыв).
На 29-й минуте нападающий Гарри Кейн открыл счет с передачи форварда Сона Хын-Мина. Для англичанина мяч стал девятым в девяти последних играх на клубном и международном уровнях.
Кейн в последних восьми матчах:
1-й тур АПЛ, Тоттенхэм – Астон Вилла – 3:1; дубль;
2-й тур АПЛ, Манчестер Сити – Тоттенхэм – 2:2; без голов;
3-й тур АПЛ, Тоттенхэм – Ньюкасл – 0:1;
4-й тур АПЛ, Арсенал – Тоттенхэм – 2:2; гол;
отбор Евро-2020; Англия – Болгария – 4:0; хет-трик;
отбор Евро-2020; Англия – Косово – 5:3; гол;
5-й тур АПЛ, Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 4:0; гол;
1-й тур ЛЧ, Олимпиакос – Тоттенхэм – 2:2; гол.
- Следить за матчем на «Кинг Пауэр Стэдиум» можно в онлайне «Бомбардира».