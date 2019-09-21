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    Football Italia: Буффон сыграет против «Вероны» и сравняется с Мальдини по количеству матчей за один клуб

    Вратарь Джанлуиджи Буффон выйдет на поле в матче четвертого тура Серии А против «Ювентуса»«Верона». Об этом сообщает Football Italia.

    Встреча может стать для Буффона 902-й за туринский клуб. В случае выхода он сравняется по этому показателю c экс-капитаном «Милана» Паоло Мальдини, рекордсменом по этому показателю в Италии.

    В первых трех турах чемпионата и стартовом матче Лиги чемпионов в воротах «Ювентуса» играл Войцех Щесны.

    • 41-летний Буффон вернулся в «Ювентус» в июле, не продлив годичный контракт с «ПСЖ». В прошлом году он покинул «Ювентус» после 17-ти лет выступлений.
    • Команда Маурицио Сарри примет «Верону» сегодня, 21-го сентября. Начало встречи – в 19:00 по московскому времени. За ее событиями можно будет следить в онлайне «Бомбардира».

    Источник: Football Italia

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    21.09.2019 12:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      GorillaZ435 21 сентября 2019, 13:22

      Команда Массимилиано Аллегри ? Грубейшая ошибка.

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