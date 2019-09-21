Football Italia: Буффон сыграет против «Вероны» и сравняется с Мальдини по количеству матчей за один клуб

Команда Массимилиано Аллегри ? Грубейшая ошибка.
Вратарь Джанлуиджи Буффон выйдет на поле в матче четвертого тура Серии А против «Ювентуса» – «Верона». Об этом сообщает Football Italia.
Встреча может стать для Буффона 902-й за туринский клуб. В случае выхода он сравняется по этому показателю c экс-капитаном «Милана» Паоло Мальдини, рекордсменом по этому показателю в Италии.
В первых трех турах чемпионата и стартовом матче Лиги чемпионов в воротах «Ювентуса» играл Войцех Щесны.
- 41-летний Буффон вернулся в «Ювентус» в июле, не продлив годичный контракт с «ПСЖ». В прошлом году он покинул «Ювентус» после 17-ти лет выступлений.
- Команда Маурицио Сарри примет «Верону» сегодня, 21-го сентября. Начало встречи – в 19:00 по московскому времени. За ее событиями можно будет следить в онлайне «Бомбардира».