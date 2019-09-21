Football Italia: Буффон сыграет против «Вероны» и сравняется с Мальдини по количеству матчей за один клуб

Вратарь Джанлуиджи Буффон выйдет на поле в матче четвертого тура Серии А против «Ювентуса» – «Верона». Об этом сообщает Football Italia.

Встреча может стать для Буффона 902-й за туринский клуб. В случае выхода он сравняется по этому показателю c экс-капитаном «Милана» Паоло Мальдини, рекордсменом по этому показателю в Италии.

В первых трех турах чемпионата и стартовом матче Лиги чемпионов в воротах «Ювентуса» играл Войцех Щесны.