Орлов – об отказе РФС регистрировать Кокорина: «Это удар по Черчесову как по тренеру сборной»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение комитета РФС по статусу игроков отказать «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина на осеннюю часть чемпионата России.

«Это удар не только по Кокорину, но и по Черчесову как по тренеру сборной. Кокорин, конечно потенциальный кандидат в национальную сборную, поэтому ему надо играть. Надо, чтобы Александру хотя бы разрешили играть за «Зенит-2». Где-то же надо Кокорину играть в футбол», – сказал Орлов.

Кокорин во вторник вышел из исправительной колонии по УДО.

Футболист заключил контракт с «Зенитом» до конца сезона.

28-летний форвард ни разу не вызывался в сборную России после Евро-2016.

Семак разнес РФС за отказ в регистрации Кокорина. Его могли заявить в порядке исключения