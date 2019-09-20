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    Орлов – об отказе РФС регистрировать Кокорина: «Это удар по Черчесову как по тренеру сборной»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение комитета РФС по статусу игроков отказать «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина на осеннюю часть чемпионата России.

    «Это удар не только по Кокорину, но и по Черчесову как по тренеру сборной. Кокорин, конечно потенциальный кандидат в национальную сборную, поэтому ему надо играть. Надо, чтобы Александру хотя бы разрешили играть за «Зенит-2». Где-то же надо Кокорину играть в футбол», – сказал Орлов.

    • Кокорин во вторник вышел из исправительной колонии по УДО.
    • Футболист заключил контракт с «Зенитом» до конца сезона.
    • 28-летний форвард ни разу не вызывался в сборную России после Евро-2016.

    Семак разнес РФС за отказ в регистрации Кокорина. Его могли заявить в порядке исключения

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 10:44
    Комментарии37
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      Рейтинг: +1207

      Тазит 3 минуты назад

      Да что мелочиться то?! Это заговор против России!

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      Рейтинг: +838

      Avaretz 3 минуты назад

      Наоборот, на таких футболистах надо ставить крест. Будет ударом для других, будут знать что бывает когда спортсмен начинает наглеть

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      Рейтинг: +20713

      gol_kak_sokol 4 минуты назад

      Удар стулом по Черчесу))

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      Рейтинг: +12324

      slavutiq70 9 минут назад

      да нахуууууй он сборной не нужен,,,,без него и ЧМ сыграли и сейчас не плохо играем,,,там давно другие герои,,,и очередь и из молодёжи,,,

      0
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      Рейтинг: +14434

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Чушь полная! Зачем сборной этот придурок, который постоянно сосёт палец? Чтобы вносить дезорганизацию? Да Черчесов мечтает, как бы ещё Дзюбу вашего оттуда убрать и освободить место для нормальных парней, для Чалова, например. Лучше бы ты, господин Орлов, оценил ситуацию почему ваш Кокорин вышел, а Протасовицкий остался там. Кто стульями то махал???

      -1
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      Рейтинг: -14284

      пьяныйхоровод 12 минут назад

      Как же Дюкафф не разрулит проблему ? Гаспромже фсёкупил . Что вы на это скажите у.е.б.а.н.цы. ?

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      Рейтинг: +4086

      3a zenit 13 минут назад

      что он мелет,пацан год не играл,там физика в жопе...он с пару месяцев побегает и потом подумает нахер надо мне пахать и так норм все забыли.

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      Рейтинг: +1513

      giluxa1963 14 минут назад

      ни кто не мешал Зениту заявить Кокорина раньше если они планировали его видеть в своем составе и не было бы проблемы

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      Рейтинг: +6079

      FanatSerj 19 минут назад

      бред, там и так перспективных новичков нападающих в сборную уже очередь образовалась (Чалов, Соболев), в этом году Кокорин там ни рукав пришей понятно к чему. А дальше уже от него будет зависеть.

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      Рейтинг: +249

      guron88 20 минут назад

      Здесь, прежде всего, надо понимать это, как воспитательные цели для молодого поколения футболистов - как не надо жить и как не надо делать. Пусть "мотают на ус". И поэтому, решение РФС - логично, адекватно и последовательно.

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