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    АПЛ. «Борнмут» благодаря победе над «Саутгемптоном» вышел на третье место

    В чемпионате Англии стартовал шестой тур. «Борнмут» в гостях победил «Саутгемптон», у хозяев единственный гол забил Джеймс Уорд-Проус.

    Благодаря трем очкам команда Эдди Хау поднялась на третье место в таблице. В следующем туре «Борнмут» встретится дома с «Вест Хэмом».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

    Саутгемптон – Борнмут – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Аке, 10; 0:2 – Х. Уилсон, 35; 1:2 – Уорд-Проус, 52 (с пенальти); 1:3 – К. Уилсон, 90+5.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1082

      21082014 23 минуты назад

      Несмотря на далеко не топовую вывеску матча,футбол был продемонстрирован очень достойного качества.Святые излишне гостеприимны на своём поле.ни одной победы пока.

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