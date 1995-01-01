АПЛ. «Борнмут» благодаря победе над «Саутгемптоном» вышел на третье место

В чемпионате Англии стартовал шестой тур. «Борнмут» в гостях победил «Саутгемптон», у хозяев единственный гол забил Джеймс Уорд-Проус.

Благодаря трем очкам команда Эдди Хау поднялась на третье место в таблице. В следующем туре «Борнмут» встретится дома с «Вест Хэмом».

Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

Саутгемптон – Борнмут – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Аке, 10; 0:2 – Х. Уилсон, 35; 1:2 – Уорд-Проус, 52 (с пенальти); 1:3 – К. Уилсон, 90+5.

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