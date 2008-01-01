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    Евсеев – в ТВ-интервью: «Мы победили, но будет два слова об «Уфе», остальное – про «Спартак». Привет студии!»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал интервью телеканалу «Матч Премьер» после победы в матче десятого тура РПЛ против «Спартака» (1:0). Единственный мяч – автогол защитника Николая Рассказова.

    – Поздравляем с победой.

    – Погодите поздравлять. Смотрите, «Уфа» обыграла «Ростов» – два слова об «Уфе», о «Ростове» – 50. «Уфа» обыграла «Зенит» – два слова об «Уфе», о «Зените» – 200. Сейчас мы победили «Спартак», но будет два слова об «Уфе», а все остальное – про «Спартак». Привет студии!

    • «Уфа» опередила «Спартак» в таблице и заняла шестое место.
    • Москвичи потерпели четвертое поражение подряд.
    • Уфимцы за весь матч ни разу не пробили в створ.

    «Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +661

      Ганнибал Лектор 13 минут назад

      А что говорить об Уфе? Студия говорит о футболе. Ростов, Зенит, Спартак играют в футбол, а Уфа им мешает это делать. О чём говорить тогда? Про автобус? Я бы таких тренеров гнал подальше от футбола, если мы хотим смотреть футбол, а не возню. Тьфу

      1
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      Рейтинг: +808

      AHTUNGBOL 17 минут назад

      Действительно, что он хочет услышать об Уфе из студии, чтобы ему сказали, какой он красавчик, похвалили команду за стойкость в обороне, это по сути антифутбол и он мало кому интересен, поэтому и на Уфу и на Рубин Бердыева ходили и ходят немногие, скажем так...

      1
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      Рейтинг: +2411

      uBaH_ 29 минут назад

      А о чём говорить? Команда ни разу в створ не ударила. В любом чемпионате по такой схеме работают. Я не думаю что условный Норвич в Англии обсуждали в районе получаса, скорее всего все обсуждали как обосралься МС.

      2
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      Рейтинг: +508

      dimmmka 31 минуту назад

      Ну если б ты ещё раз ту фразу ляпнул тебя аж по первому каналу показали!!!

      1
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      Рейтинг: +3718

      vladik12 34 минуты назад

      Привет, Вадик!

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