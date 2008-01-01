Евсеев – в ТВ-интервью: «Мы победили, но будет два слова об «Уфе», остальное – про «Спартак». Привет студии!»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал интервью телеканалу «Матч Премьер» после победы в матче десятого тура РПЛ против «Спартака» (1:0). Единственный мяч – автогол защитника Николая Рассказова.

– Поздравляем с победой.

– Погодите поздравлять. Смотрите, «Уфа» обыграла «Ростов» – два слова об «Уфе», о «Ростове» – 50. «Уфа» обыграла «Зенит» – два слова об «Уфе», о «Зените» – 200. Сейчас мы победили «Спартак», но будет два слова об «Уфе», а все остальное – про «Спартак». Привет студии!

«Уфа» опередила «Спартак» в таблице и заняла шестое место.

Москвичи потерпели четвертое поражение подряд.

Уфимцы за весь матч ни разу не пробили в створ.

«Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч