Евсеев – в ТВ-интервью: «Мы победили, но будет два слова об «Уфе», остальное – про «Спартак». Привет студии!»

А что говорить об Уфе? Студия говорит о футболе. Ростов, Зенит, Спартак играют в футбол, а Уфа им мешает это делать. О чём говорить тогда? Про автобус? Я бы таких тренеров гнал подальше от футбола, если мы хотим смотреть футбол, а не возню. Тьфу
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал интервью телеканалу «Матч Премьер» после победы в матче десятого тура РПЛ против «Спартака» (1:0). Единственный мяч – автогол защитника Николая Рассказова.
– Поздравляем с победой.
– Погодите поздравлять. Смотрите, «Уфа» обыграла «Ростов» – два слова об «Уфе», о «Ростове» – 50. «Уфа» обыграла «Зенит» – два слова об «Уфе», о «Зените» – 200. Сейчас мы победили «Спартак», но будет два слова об «Уфе», а все остальное – про «Спартак». Привет студии!
- «Уфа» опередила «Спартак» в таблице и заняла шестое место.
- Москвичи потерпели четвертое поражение подряд.
- Уфимцы за весь матч ни разу не пробили в створ.
«Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч