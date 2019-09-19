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    Marca: «Барселона» намерена зимой продать Ракитича, Видаля и Умтити

    «Барселона» уже наметила круг футболистов, с которыми желает попрощаться в зимнее трансферное окно. Речь идет об Артуро Видале, Самуэле Умтити и Иване Ракитиче.

    В течение оставшегося до января времени каталонцы будут искать покупателей для этих футболистов. Самый дорогой актив из указанных трех игроков – Умтити (рыночная стоимость – 45 миллионов евро).

    Источник: Marca

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1336

      Фан666 5 минут назад

      Про видаля согласен, он не прижился, ракитич тоже вроде подсдал, но вот умтити в расцвете сил и игру даёт стабильную. На замену хорошего защитника будет сложно найти, придётся бабок отвалить

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    • ...
      Рейтинг: +3369

      dinar7777dinar 24 минуты назад

      Не не . И кого вы там потом купите ? Галиматья. Летом ещё можно .

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