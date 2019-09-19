Marca: «Барселона» намерена зимой продать Ракитича, Видаля и Умтити

«Барселона» уже наметила круг футболистов, с которыми желает попрощаться в зимнее трансферное окно. Речь идет об Артуро Видале, Самуэле Умтити и Иване Ракитиче.

В течение оставшегося до января времени каталонцы будут искать покупателей для этих футболистов. Самый дорогой актив из указанных трех игроков – Умтити (рыночная стоимость – 45 миллионов евро).