Tuttosport: «Ювентус» зимой снова попытается подписать Ракитича

сначала найдите место имеющимся в составе игрокам а уж потом подписывайте новых
«Ювентус» по-прежнему рассчитывает купить полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.
Неудача в переговорах во время летнего трансферного окна не повлияла на планы туринского клуба, который намерен вернуться к вопросу с подписанием хорвата в январе.
Сам хавбек готов перебраться в Италию, поскольку опасается, что в «Барсе» у него не будет достаточного количества игровой практики.
- Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.
- Контракт Ракитича с каталонцами истекает в июне 2021 года.