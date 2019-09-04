Tuttosport: «Ювентус» зимой снова попытается подписать Ракитича

«Ювентус» по-прежнему рассчитывает купить полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.

Неудача в переговорах во время летнего трансферного окна не повлияла на планы туринского клуба, который намерен вернуться к вопросу с подписанием хорвата в январе.

Сам хавбек готов перебраться в Италию, поскольку опасается, что в «Барсе» у него не будет достаточного количества игровой практики.