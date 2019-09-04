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    Tuttosport: «Ювентус» зимой снова попытается подписать Ракитича

    «Ювентус» по-прежнему рассчитывает купить полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.

    Неудача в переговорах во время летнего трансферного окна не повлияла на планы туринского клуба, который намерен вернуться к вопросу с подписанием хорвата в январе.

    Сам хавбек готов перебраться в Италию, поскольку опасается, что в «Барсе» у него не будет достаточного количества игровой практики.

    • Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.
    • Контракт Ракитича с каталонцами истекает в июне 2021 года.

    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 08:57
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1149

      Dizayner 23 минуты назад

      сначала найдите место имеющимся в составе игрокам а уж потом подписывайте новых

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +455

      OBOLEV 57 минут назад

      Куда Юве еще одного ? Солить будут!?

      2
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