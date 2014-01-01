«МЮ» может предложить 50 миллионов «Барселоне» за Умтити

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб может предложить за защитника около 50 миллионов евро с учетом бонусов.

Руководство «Юнайтед» ищет замену выбывшему из-за травмы защитнику Эрику Байи, чье возвращение ожидается не раньше, чем через 4-5 месяцев.

Ранее приоритетной целью «МЮ» был защитник «Лестер» Гарри Магуайр, но руководство «лисов» не готово идти на сделку.