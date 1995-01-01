«Барселона» готова отдать Видаля в «Интер» на правах аренды

«Интер» и «Барселона» близки к заключению соглашения по полузащитнику Артуро Видалю, сообщает FC Inter News.
Каталонский клуб готов отпустить в аренду 32-летнего чилийца, который изъявил желание играть под руководством главного тренера «Интера» Антонио Конте. Видаль может присоединиться к «нерадзурри» в конце августа.
Ранее сообщалось, что «Интер» готов продать трех игроков ради покупки Видаля. Конте уже дал согласие на переход Видаля.
- Контракт Видаля с «Барселоной» рассчитан до 2021 года.
- В минувшем сезоне чилиец сыграл в 53 матчах, забил три гола и сделал семь результативных передач.