«Барселона» готова отдать Видаля в «Интер» на правах аренды

«Интер» и «Барселона» близки к заключению соглашения по полузащитнику Артуро Видалю, сообщает FC Inter News.

Каталонский клуб готов отпустить в аренду 32-летнего чилийца, который изъявил желание играть под руководством главного тренера «Интера» Антонио Конте. Видаль может присоединиться к «нерадзурри» в конце августа.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов продать трех игроков ради покупки Видаля. Конте уже дал согласие на переход Видаля.