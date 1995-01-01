Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Дзаньоло, Сака, Буа и Кешеру – претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

    УЕФА определил четырех номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

    По итогам первого тура группового этапа турнира на приз претендуют Букайо Сака («Арсенал»), Клаудиу Кешеру («Лудогорец»), Николо Дзаньоло («Рома») и Кевин Буа («Базель»).

    • Сака отличился голом и двумя результативными передачами в матче с «Айнтрахтом».
    • Кешеру оформил хет-трик в игре с ЦСКА.
    • Дзаньоло один раз забил и дважды ассистировал партнeрам в поединке с «Истанбулом».
    • Буа сделал дубль во встрече с «Краснодаром».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:19
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73745
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru