Дзаньоло, Сака, Буа и Кешеру – претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА определил четырех номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
По итогам первого тура группового этапа турнира на приз претендуют Букайо Сака («Арсенал»), Клаудиу Кешеру («Лудогорец»), Николо Дзаньоло («Рома») и Кевин Буа («Базель»).
- Сака отличился голом и двумя результативными передачами в матче с «Айнтрахтом».
- Кешеру оформил хет-трик в игре с ЦСКА.
- Дзаньоло один раз забил и дважды ассистировал партнeрам в поединке с «Истанбулом».
- Буа сделал дубль во встрече с «Краснодаром».