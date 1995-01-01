Теннисист Медведев: «До недавней поры поддерживал «Ростов» как мог. Побывав на мероприятии «Зенита», в какой-то мере «переобулся»

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о том, за какую команду болеет в РПЛ.

«Мой папа болеет за «Ростов». Я тоже до недавней поры поддерживал команду, как мог. Правда, в Европе очень тяжело с просмотром матчей нашего чемпионата. Но я побывал на мероприятии «Зенита». Мне вручили майку с номером 33. Было очень круто познакомиться с Кержаковым и Аршавиным. Так что я в какой-то мере «переобулся». Теперь я понимаю знаменитостей, которые фотографируются с майками разных команд.

С Леонидом Слуцким я лично не знаком. Он однажды пришел на мой финал, и после мы собирались с ним пересечься. Мы хотели встретиться с ним в Англии, однако не получилось, поэтому мне тяжело судить о его личных качествах. По его интервью и его инстаграму можно сказать, что очень приличный и приятный человек, – сказал Медведев в программе «Все на матч».