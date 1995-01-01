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    Теннисист Медведев: «До недавней поры поддерживал «Ростов», как мог. Побывав на мероприятии «Зенита», в какой-то мере «переобулся»

    Четвертая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о том, за какую команду болеет в РПЛ.

    «Мой папа болеет за «Ростов». Я тоже до недавней поры поддерживал команду, как мог. Правда, в Европе очень тяжело с просмотром матчей нашего чемпионата. Но я побывал на мероприятии «Зенита». Мне вручили майку с номером 33. Было очень круто познакомиться с Кержаковым и Аршавиным. Так что я в какой-то мере «переобулся». Теперь я понимаю знаменитостей, которые фотографируются с майками разных команд.

    С Леонидом Слуцким я лично не знаком. Он однажды пришел на мой финал, и после мы собирались с ним пересечься. Мы хотели встретиться с ним в Англии, однако не получилось, поэтому мне тяжело судить о его личных качествах. По его интервью и его инстаграму можно сказать, что очень приличный и приятный человек, – сказал Медведев в программе «Все на матч».

    • После финала US Open Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP.
    • Медведев рассказывал, что сборная России смотрела его матч с Рафаэлем Надалем (2-3), и на следующий день «все ходили сонные».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +746

      GSmall 9 минут назад

      Глор

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      Рейтинг: +4100

      la verdad 51 минуту назад

      В Европе тяжело с просмотром нашего чемпионата???? Да что в Европе, что в Америке YouTubeканал Матч-Премьер можно смотреть бесплатно (правда без голосов наших великих комментаторов).

      0
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      Рейтинг: +9649

      vladimir-7 55 минут назад

      Переобулся, ну и как, не жмет?

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      Рейтинг: +3584

      nik55 1 час назад

      сходи на мероприятие Барселоны и переобуйся снова

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      Рейтинг: +14417

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      "Переобулся" за 33 сребреника, думаю, ростовчанам это, в какой-то мере, неприятно слышать.

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      Рейтинг: +2779

      vgarakh 1 час назад

      Зря переобулся, папа плохому не научит. Надо брать пример с отца, учитывая его опыт.

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      Рейтинг: +3597

      APchelov 1 час назад

      Ну раз переобулся, может, тогда и переодеться сразу. И махать ракеткой в футболке Зенита

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