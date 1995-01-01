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    Уткин: «Пригласите в тренеры «Спартака» Фаберже! Неважно, что он умер – воскресите!»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин отреагировал на слухи о желании «Спартака» пригласить на пост главного тренера Арсена Венгера.

    «Венгеру 70 лет, он пенсионер, понимаете? Вы хотите пригласить не Арсена Венгера, а своe прошлое, когда вы были молоды и болели за «Арсенал» и там играл Тьерри Анри. Уже сам Анри провалился на тренерской работе – полтора раза провалился! А вы всe говорите пригласить Венгера. Всe это – пребывание в собственных представлениях, а не в реальном мире. В прошлом, а не в настоящем и уж тем более не в будущем.

    И это в момент, когда в Лиге чемпионов появляются новые звeзды и блещет красавец-блондин Халанд, когда в больших клубах появляются молодые тренеры. Гвардиола, нынешний главный тренер в мире, уже заканчивал, когда Венгер всe ещe находился на пике своих возможностей. Нужно обсуждать других тренеров – молодых испанцев, которые временно сидят без работы, молодых немцев. Надо Пабло Мачина звать, его обсуждать какого-нибудь, а не Арсена Венгера и не Раймона Доменека и не Фаберже.

    Вот, кстати, позовите Фаберже! Вам же важно, чтобы яйца отвечали каким-то важным характеристикам. Чтоб были крепкие, какие-то угловатые, чтоб смотреть на них было приятно. Фаберже, Фаберже пригласите в тренеры «Спартака»! Неважно, что он умер – воскресите! Его душа, как душа Кощея Бессмертного, где-то там в каком-нибудь из яиц так и теплится до сих пор. Приглашайте Фаберже – не пожалеете!» – сказал Уткин.

    • По информации «СЭ», гендиректор «Спартака» Томас Цорн на этой неделе отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры с Венгером.
    • Французский специалист остается без работы с мая 2018 года после ухода из «Арсенала».
    • Московскую команду сейчас возглавляет Олег Кононов.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3057

      Дядя Серёжа 3 минуты назад

      К нашей нынешней заднице яйца пришпандорить. Интересная картинка.

      0
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      Рейтинг: +1464

      Axe111 34 минуты назад

      Да туда кого не позовите,смысла нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +230

      Я - легенда 42 минуты назад

      Вася как что-нибудь курнёт - так сразу новый хит ))

      Арсену Венгеру 70 лет? Юрию Палычу Сёмину 72 года. И чё? ;-)

      2
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      Рейтинг: +1265

      Ден 781 > Я - легенда 38 минут назад

      Палыча Вася особо любит

      0
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      Рейтинг: +5943

      piligrim1986 45 минут назад

      вася яйцеслав

      0
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      Рейтинг: +3368

      Viper for CSKA 47 минут назад

      Я бы Тедеско завлечь попробовал. Да, второй сезон был неудачный (хотя в плей офф ЛЧ вышли), но он явно не сказал последнего слова. Кроме того, он будет работать с тем материалом, что есть, он, как и Нагельсман - специалист по раскрытию игроков в новом для них качестве. Цорн, думаю, вполне сможет с ним общий язык найти.

      0
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      Рейтинг: +1810

      OldenVad 1 час назад

      Нормальные люди даже внимания не предали этой "утке" про Венгера. А Уткина понесло. Прям каламбур получился )))

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