Уткин: «Пригласите в тренеры «Спартака» Фаберже! Неважно, что он умер – воскресите!»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин отреагировал на слухи о желании «Спартака» пригласить на пост главного тренера Арсена Венгера.

«Венгеру 70 лет, он пенсионер, понимаете? Вы хотите пригласить не Арсена Венгера, а своe прошлое, когда вы были молоды и болели за «Арсенал» и там играл Тьерри Анри. Уже сам Анри провалился на тренерской работе – полтора раза провалился! А вы всe говорите пригласить Венгера. Всe это – пребывание в собственных представлениях, а не в реальном мире. В прошлом, а не в настоящем и уж тем более не в будущем.

И это в момент, когда в Лиге чемпионов появляются новые звeзды и блещет красавец-блондин Халанд, когда в больших клубах появляются молодые тренеры. Гвардиола, нынешний главный тренер в мире, уже заканчивал, когда Венгер всe ещe находился на пике своих возможностей. Нужно обсуждать других тренеров – молодых испанцев, которые временно сидят без работы, молодых немцев. Надо Пабло Мачина звать, его обсуждать какого-нибудь, а не Арсена Венгера и не Раймона Доменека и не Фаберже.

Вот, кстати, позовите Фаберже! Вам же важно, чтобы яйца отвечали каким-то важным характеристикам. Чтоб были крепкие, какие-то угловатые, чтоб смотреть на них было приятно. Фаберже, Фаберже пригласите в тренеры «Спартака»! Неважно, что он умер – воскресите! Его душа, как душа Кощея Бессмертного, где-то там в каком-нибудь из яиц так и теплится до сих пор. Приглашайте Фаберже – не пожалеете!» – сказал Уткин.