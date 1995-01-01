«Спорт-Экспресс»: Цорн отправился в Лондон, чтобы провести переговоры с Венгером

Такое себе, меньше левых трансферов. Бердыев в этом плане поставил бы всех на место
По данным «Спорт-Экспресса», бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака».
«Генеральный директор московского клуба Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения Венгера», – говорится в сообщении издания.
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что главный тренер красно-белых Олег Кононов будет работать как минимум до декабря.
- Ранее Венгер рассказал, что ему поступают предложения о возобновлении карьеры.
- Специалист находится вне клубной работы с лета 2018 года, когда француз покинул «Арсенал».
- Венгер проработал в «Арсенале» на протяжении 22 лет. При французском специалисте лондонцы трижды выигрывали чемпионат Англии.