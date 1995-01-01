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    «Спорт-Экспресс»: Цорн отправился в Лондон, чтобы провести переговоры с Венгером

    По данным «Спорт-Экспресса», бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака».

    «Генеральный директор московского клуба Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения Венгера», – говорится в сообщении издания.

    Владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что главный тренер красно-белых Олег Кононов будет работать как минимум до декабря.

    • Ранее Венгер рассказал, что ему поступают предложения о возобновлении карьеры.
    • Специалист находится вне клубной работы с лета 2018 года, когда француз покинул «Арсенал».
    • Венгер проработал в «Арсенале» на протяжении 22 лет. При французском специалисте лондонцы трижды выигрывали чемпионат Англии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:25
    Комментарии33
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      Рейтинг: +10

      jerry093 2 минуты назад

      Такое себе, меньше левых трансферов. Бердыев в этом плане поставил бы всех на место

      0
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      Рейтинг: +375

      Вахахахаха 7 минут назад

      Так то очень крутой вариант, команда молодая, а Венгер неплохо работает с молодыми игроками, может привезти французов в будущем, да и его стиль очень понравится болелам( Но если честно не верится, будем смотреть)

      0
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      Рейтинг: +6482

      silver29 10 минут назад

      Вот сколько раз задавались тут вопросом, а адекватно ли воспринимает ситуацию владелец клуба и менеджмент, с какой целью и под какие задачи был взят пиджак ? Теперь опять профанация на громком имени, тут надо менять всю систему в основании, тренер просто обязан быть вольным в принятии решения а не быть кроликом-интеллигентом в руках самодуров.

      0
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      Рейтинг: +1106

      Дедуктор > silver29 4 минуты назад

      Не совсем так дела обстоят. Никто, например, не прессовал Аленичева. Чтобы в домашнем матче с киприотами трусливо выставлять 6 защитников в надежде на нулевую ничью.
      С Каррерой тоже по большей части субъективные причины. На его совести. Вместо того чтобы освоевременно звучить проблемы и жестко их решать, до конца держал "мусор в избе". Да еще и с разговорами в стиле "не понимаю - что происходит".
      Мирового авторитета уровня Венгера у руля Спартака никогда не было.

      0
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      Рейтинг: +1106

      Дедуктор 15 минут назад

      Венгеру даже самые прокарреровские болельщики дадут кредит доверия. Я так считаю. И Федун радикально конфликт бы погасил. А зарплату Арсена клуб легко может фирменными пуховиками отбить. Я бы приобрел, кстати.

      1
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      Рейтинг: +372

      Filllllll 15 минут назад

      Блин, они хоть Гвардиолу сольют, хоть Мауриньо. Надо разобраться в причинах сливов,чего они не хотят играть? Ну, может к тренеру уровня Венера будет уважение, помнится Эмери не уважали, от слова совсем. Во главе с..Юбой

      0
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      Рейтинг: +12141

      slavutiq70 20 минут назад

      Ну не знаю ,,,Во первых сам Венгер на старости лет готов ли ехать
      в Россиию???А во вторых нужен ли он Спартаку 70 лет всё таки,,,,,это не Сёмин который знает чемпионат,,А так конечно интересно было бы,,,,только вот получилось бы,,,, вопрос,,,,

      2
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      Рейтинг: +1106

      Дедуктор 22 минуты назад

      Венгер - это очень хороший вариант. Но Ван Гал был бы еще лучше.
      В Общем, Цорн на правильную тропу вышел.

      0
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      Рейтинг: +116

      andromend 22 минуты назад

      Федуну, чтобы потянуть Венгера, надо цены на Лукойле в трое повысить. Цорн просто покататься поехал.

      -1
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      Рейтинг: +1267

      Борат 28 минут назад

      пуховик вместо пиджака?
      сомнительная замена!
      сколько ещё своих родных спартачей не тренировали спартак - от робсона с мукункой до бояринцева и шалимова - надо на них сделать ставку!!!

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +4077

      ivany4 30 минут назад

      После всех потрясений, решили подсластить ситуацию словесной таблеткой.))

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