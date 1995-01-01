«Спорт-Экспресс»: Цорн отправился в Лондон, чтобы провести переговоры с Венгером

По данным «Спорт-Экспресса», бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака».

«Генеральный директор московского клуба Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения Венгера», – говорится в сообщении издания.

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что главный тренер красно-белых Олег Кононов будет работать как минимум до декабря.