Венгер: «Поступают хорошие предложения. Обязательно приму одно из них, но не знаю, когда именно»

Тренер Арсен Венгер рассказал, что ему поступают предложения о возобновлении карьеры. Специалист находится вне клубной работы с лета 2018 года, когда француз покинул «Арсенал».

«Мне поступают хорошие предложения от клубов. Обязательно приму одно из них, когда почувствую готовность к возобновлению работы. Это случится, но не знаю, когда именно», – сказал Венгер, чьи слова приводит Sky Sports.