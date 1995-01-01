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    Венгер: «Поступают хорошие предложения. Обязательно приму одно из них, но не знаю, когда именно»

    Тренер Арсен Венгер рассказал, что ему поступают предложения о возобновлении карьеры. Специалист находится вне клубной работы с лета 2018 года, когда француз покинул «Арсенал».

    «Мне поступают хорошие предложения от клубов. Обязательно приму одно из них, когда почувствую готовность к возобновлению работы. Это случится, но не знаю, когда именно», – сказал Венгер, чьи слова приводит Sky Sports.

    Источник: Sky Sports

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