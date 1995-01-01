Виллаш-Боаш: «Главная звезда в составе «Зенита»? Дзюба стал настоящим королем России»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, работавший в «Зените», поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов между питерским клубом и «Лионом» (1:1).

«Самое главное, что «Зенит» заработал важное очко. Для команды это очень хорошо. «Зенит» уже побеждал в Лионе, но сейчас все иначе – изменились обе команды, у них новые тренеры и игроки.

Команда действовала дисциплинированно, в обороне соблюдался баланс, удалось забить хороший гол. Это та игра, о которой говорят «50 на 50». Не могу сказать, что у обеих команд было какое-то запредельное количество голевых моментов, но для «Зенита» итоговый результат можно считать успехом.

Решение Сергея Семака впервые в сезоне сыграть в три центральных защитника? О, нет, его решения я точно обсуждать не хочу (улыбается). Семак — мой друг, я уважаю его. «Зенит» показал хорошую игру.

Стал ли «Зенит» слабее по сравнению с той командой, что была у меня? Слишком много изменений произошло. Но ведь «Зенит» — чемпион России, неплохо начал новый сезон. Очевидно, что команда прогрессирует.

Главная звезда в нынешнем составе? О, мне многие нравятся. Дзюба стал настоящим королем России (смеется), Барриос выглядит очень хорошо. По матчу с «Лионом» отметил бы еще Лунева. Видно, что это команда. Как я уже сказал, в Лионе «Зенит» продемонстрировал дисциплину на поле, за счет чего и добился результата», – сказал Боаш.