Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Виллаш-Боаш: «Главная звезда в составе «Зенита»? Дзюба стал настоящим королем России»

    Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, работавший в «Зените», поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов между питерским клубом и «Лионом» (1:1).

    «Самое главное, что «Зенит» заработал важное очко. Для команды это очень хорошо. «Зенит» уже побеждал в Лионе, но сейчас все иначе – изменились обе команды, у них новые тренеры и игроки.

    Команда действовала дисциплинированно, в обороне соблюдался баланс, удалось забить хороший гол. Это та игра, о которой говорят «50 на 50». Не могу сказать, что у обеих команд было какое-то запредельное количество голевых моментов, но для «Зенита» итоговый результат можно считать успехом.

    Решение Сергея Семака впервые в сезоне сыграть в три центральных защитника? О, нет, его решения я точно обсуждать не хочу (улыбается). Семак — мой друг, я уважаю его. «Зенит» показал хорошую игру.

    Стал ли «Зенит» слабее по сравнению с той командой, что была у меня? Слишком много изменений произошло. Но ведь «Зенит» — чемпион России, неплохо начал новый сезон. Очевидно, что команда прогрессирует.

    Главная звезда в нынешнем составе? О, мне многие нравятся. Дзюба стал настоящим королем России (смеется), Барриос выглядит очень хорошо. По матчу с «Лионом» отметил бы еще Лунева. Видно, что это команда. Как я уже сказал, в Лионе «Зенит» продемонстрировал дисциплину на поле, за счет чего и добился результата», – сказал Боаш.

    • Петербургская команда сыграла во Франции вничью – 1:1.
    • Сердар Азмун отличился на 41-й минуте с передачи пяткой Дзюбы. На 50-й минуте Мемфис Депай сравнял счет, забив с пенальти.
    • Главный тренер «Лиона» Силвиньо перед матчем назвал Дзюбу «великим игроком».

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:57
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20692

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Звездишь ты Виллаш.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2828

      AtticusFinch 1 час назад

      Барриос в конце чуть своей пяточкой - не похоронил Зенит!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73727
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru