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    Лига чемпионов. «Лион» примет «Зенит» во Франции

    «Зенит» впервые с сезона 2015/16 сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Первый матч на выезде против «Лиона».

    «Зенит» дважды обыгрывал французский клуб на групповой стадии ЛЧ-2015/16. В Санкт-Петербурге счет в начале встречи открыл Артем Дзюба, на что гости ответили точным ударом Александра Ляказетта сразу после перерыва. Победу российскому клубу принесли голы Халка и Данни. Во Франции снова сильней оказался «Зенит» – 2:0. Оба мяча забил Дзюба.

    В сезоне-2017/18 «Лион» был выбит в 1/8 финала Лиги Европы московским ЦСКА (1:0, 2:3).

    Источник: Бомбардир.ру

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