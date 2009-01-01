Лэмпард – о бойкоте игроков «Валенсии»: «В такие моменты команда отстаивает интересы перед всем миром и становится только крепче»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча первого тура Лиги чемпионов против «Валенсии».

«Большая гордость дебютировать в Лиге чемпионов как тренер «Челси». У меня было множество невероятных ночей в Лиге чемпионов, бывали и плохие, но этот для меня основной. Наша цель в Лиге чемпионов – выйти из группы. Это тяжелая группа, но я верю в игроков

Слышал о происходящем в «Валенсии». Но наша задача не меняется, потому что мы встретимся с командой большого класса. Мне кажется, в такие моменты команда отстаивает интересы перед всем миром и становится только крепче. Не могу комментировать их бойкот, не зная всех подробностей.

Я смотрел их игру против «Барселоны» (2:5), но всегда непросто анализировать матчи каталонцев, поскольку у них совершенно уникальный от остальных стиль», – заявил начинающий тренер.

Футболисты испанской команды проигнорировали традиционную пресс-конференцию перед игрой.

Как сообщает Marca, таким образом игроки протестуют против увольнения Марселино Гарсии Тораля с поста главного тренера.