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    РПЛ. «Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом»

    В матче 9-го тура РПЛ «Ростов» дома переиграл «Ахмат» со счетом 2:1.

    Гости вышли вперед в середине первого тайма – пенальти реализовал Одисе Роши. Однако после перерыва хозяева поля не только отыгрались, но и добыли волевую победу – отличились Хорен Байрамян и Матиас Норманн. С 62-й минуты грозненцы играли вдесятером после удаления Антона Швеца.

    Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Роши (с пенальти), 19; 1:1 – Байрамян, 54; 2:1 – Норманн, 65.

    «Ростов»: Бабурин, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Козлов, Байрамян (Глебов, 82), Попов, Ионов (Долгов, 90+1), Норманн, Еременко, Шомуродов (Саплинов, 77).

    «Ахмат»: Гудиев, Анхель, Уциев, Мусалов, Семенов, Роши, Швец, Иванов, Глушаков (Понсе, 80), Митришев (Бериша, 66), Исмаэл.

    Предупреждение: Саплинов, 85 – нет.

    Удаление: нет – Швец, 62.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    16.09.2019 22:25
    Комментарии62
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      Рейтинг: +224

      kazak161 5 минут назад

      Ждем Донецкий Шахтер в РПЛ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1146

      Павел Буре > kazak161 4 минуты назад

      А НАМ ЧТО СВОИХ КОМАНД МАЛО??? за чем нам хохлятский шахтер?? может еще команды с ЛНр и ДНр пригласим, если они конечно там есть.

      0
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      ...
      Рейтинг: +224

      kazak161 > Павел Буре 59 секунд назад

      Он не холячий! Донецк и Луганск уже Русские города!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2765

      Рубинище 22 минуты назад

      Красавцы конечно. На таблицу приятно смотреть. Валере бы пару трансферов точечно, для усиления- что бы не счёт удерживать, а 3й-4й идти забивать.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2897

      Yurok161 > Рубинище 17 минут назад

      С таким судейством трудно быть в тройке

      5
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      ...
      Рейтинг: +2765

      Рубинище > Yurok161 12 минут назад

      Это да. Судьи будут до последнего тянуть московские клубы и топить их прямых конкурентов. Поэтому считаю счет нельзя охранять, а то мало ли возьмет за мат кого удалит или плечо рукой сделает и пенка..

      0
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      ...
      Рейтинг: +12133

      slavutiq70 > Рубинище 9 минут назад

      Может Питерский,больше на правду похоже,,,

      2
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      Рейтинг: +2897

      Yurok161 24 минуты назад

      Судья топил Ростов.А боковой все время оффсайд видел...Но,МУЖИКАМ респект.Переломили игру!С победой земляки!!!

      4
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      Рейтинг: +3046

      paracetamol 25 минут назад

      Что-то с судей наших пенальтиболезнь поразила. Ставят пены, да все невпопад. Новое целеуказание из РФС что-ли?

      1
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      Рейтинг: +261

      Чехов на Садовой 30 минут назад

      Байрамян - Пахарь! Норман - Нормалёк! Все Мужики -Мужики! Жаль Ерёма подздулся, я так думаю, а так бы трёху точно завалили.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      kazak161 30 минут назад

      Гостевой сектор был пустой потому что чеченцы и ростовчане были рядом!

      3
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      Рейтинг: +224

      kazak161 39 минут назад

      Приехал со стадиона, голос сорвал, всю Ростовскую область с победой!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4485

      _Marqella_ > kazak161 25 минут назад

      ГОМЕОВОКС тебе в помощь....береги себя...))

      0
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      Рейтинг: +224

      kazak161 > _Marqella_ 19 минут назад

      Привет Маша,я берегу не только себя но стараюсь не гадить всем людям в нашей стране! Бывает что я по пьяне херню всякую пишу,но поверь я вас всех уважаю и не желаю вам зла!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4485

      _Marqella_ > kazak161 18 минут назад

      Слезу пустила....

      0
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      Рейтинг: +224

      kazak161 > _Marqella_ 16 минут назад

      Ну что тебе еще можно сказать? Дай Бог тебе здоровья!

      2
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      Рейтинг: +224

      kazak161 44 минуты назад

      Жаль что понедельник, 28 тысяч с копейками на стадионе, Ростов с победой а Ахмат крепкая команда!

      4
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      Рейтинг: +14394

      DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Классный футбол. Валера вновь напрочь испортил настроение Федуну. Ну, а гол Норманна просто песня, не хуже, чем у Криса Нормана. """"""

      2
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      Рейтинг: +1260

      Борат 58 минут назад

      Сбитый лётчик идёт молодцом! Хватило бы на весь сезон! Ну и три очка украденные поросями не вернёшь...

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