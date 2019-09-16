РПЛ. «Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом»

В матче 9-го тура РПЛ «Ростов» дома переиграл «Ахмат» со счетом 2:1.

Гости вышли вперед в середине первого тайма – пенальти реализовал Одисе Роши. Однако после перерыва хозяева поля не только отыгрались, но и добыли волевую победу – отличились Хорен Байрамян и Матиас Норманн. С 62-й минуты грозненцы играли вдесятером после удаления Антона Швеца.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Роши (с пенальти), 19; 1:1 – Байрамян, 54; 2:1 – Норманн, 65.

«Ростов»: Бабурин, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Козлов, Байрамян (Глебов, 82), Попов, Ионов (Долгов, 90+1), Норманн, Еременко, Шомуродов (Саплинов, 77).

«Ахмат»: Гудиев, Анхель, Уциев, Мусалов, Семенов, Роши, Швец, Иванов, Глушаков (Понсе, 80), Митришев (Бериша, 66), Исмаэл.

Предупреждение: Саплинов, 85 – нет.

Удаление: нет – Швец, 62.

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