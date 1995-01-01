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    «Чемпионат»: Каррера во второй раз предложил себя «Оренбургу», но получил отказ

    По информации «Чемпионата», бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера во время недавнего пребывания в Москве общался с руководством «Оренбурга».

    Сообщается, что Каррера повторно предложил свои услуги «Оренбургу», ему ответили отказом.

    В декабре 2018 года «Чемпионат» писал, что Каррера может возглавить «Оренбург». Летом «Рейтинг букмекеров» сообщал, что Каррера является одним из кандидатов на замену Дмитрия Хохлова в «Динамо».

    Каррера в недавнем интервью заявлял, что не контактировал с клубами РПЛ после ухода из «Спартака».

    • Итальянец проработал в «Спартаке» до октября 2018 года.
    • При нем команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.

    Источник: «Чемпионат»

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