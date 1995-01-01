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    Головин – о выборе в пользу «Монако»: «Подумал, что мне будет тяжело идти сразу в «Челси» или «Ювентус»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин объяснил, почему летом 2018 года решил присоединиться именно к монегаскам, несмотря на наличие предложений от более статусных клубов.

    «Я подумал, что мне будет тяжело идти сразу в такую большую команду, как «Челси» или «Ювентус». По мне, это гранды футбола, тем более я из России. Если бы я был европейским футболистом, знал бы английский в идеале, тот же итальянский, то я, конечно бы, выбрал какой-то из этих клубов. На тот момент я не был готов к тем чемпионатам, к культуре. Даже сейчас, несмотря на то что мы неважно играем, считаю, что я поступил правильно.

    Сам ни с кем не советовался, просто было много людей, которые давали мне подсказки, тот же Леонид Викторович Слуцкий, Виктор Михайлович Гончаренко, Станислав Саламович Черчесов. Кто-то говорил, чтобы я шел «Монако», кто-то – про другой клуб. Мне кажется, здесь не было неправильного выбора, нужно было просто идти в какую-то команду и не оставаться в России, если у тебя есть шанс», – сказал 23-летний футболист.

    • Головин – воспитанник ЦСКА.
    • «Монако» купил его за 30 миллионов евро.
    • В активе хавбека 39 матчей, четыре гола и четыре ассиста.
    • Контракт россиянина с монегасками рассчитан до 2023 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +152

      Play 8 минут назад

      А мы подумали, что тебя туда и не звали, просто агент слухами набивал цену, чтобы подороже продать в Монако.

      0
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      Рейтинг: -581

      DonBaton 12 минут назад

      С его уровнем и качеством игры ему надо в Монако уборщиком быть или водоносом,потому за 30 лямов в Монако получили питорковатое дерево

      -1
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      Рейтинг: +1421

      Derzkiy1 24 минуты назад

      Играет хорошо, состав хороший у команды ... Непонятно почему они не играют .... В Челси бы точно не пропал

      0
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      Рейтинг: +3032

      paracetamol 26 минут назад

      Глядя на его игру в сборной подумал, что ему по-плечу только второй турецкий дивизион.

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