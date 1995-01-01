Головин – о выборе в пользу «Монако»: «Подумал, что мне будет тяжело идти сразу в «Челси» или «Ювентус»

Полузащитник «Монако» Александр Головин объяснил, почему летом 2018 года решил присоединиться именно к монегаскам, несмотря на наличие предложений от более статусных клубов.

«Я подумал, что мне будет тяжело идти сразу в такую большую команду, как «Челси» или «Ювентус». По мне, это гранды футбола, тем более я из России. Если бы я был европейским футболистом, знал бы английский в идеале, тот же итальянский, то я, конечно бы, выбрал какой-то из этих клубов. На тот момент я не был готов к тем чемпионатам, к культуре. Даже сейчас, несмотря на то что мы неважно играем, считаю, что я поступил правильно.

Сам ни с кем не советовался, просто было много людей, которые давали мне подсказки, тот же Леонид Викторович Слуцкий, Виктор Михайлович Гончаренко, Станислав Саламович Черчесов. Кто-то говорил, чтобы я шел «Монако», кто-то – про другой клуб. Мне кажется, здесь не было неправильного выбора, нужно было просто идти в какую-то команду и не оставаться в России, если у тебя есть шанс», – сказал 23-летний футболист.