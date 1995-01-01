«Ювентус» перестал лидировать в чемпионате Италии впервые за 560 дней

«Ювентус» после ничьи в матче третьего тура Серии А против «Фиорентины» (0:0) уступил лидерство в чемпионате Италии впервые за 560 дней.

«Интер» обыграл» «Удинезе» и вышел на первое место в таблице.

Последний раз, когда туринский клуб находился ниже первого места было 2 марта 2018 года. В этот день «Наполи» Маурицио Сарри проиграл «Роме» (2-4), а «Ювентус» при Массимилиано Аллегри обыграл «Лацио» (1:0).

«Ювентус» выиграл восемь чемпионских титулов подряд с 2012 по 2019-й год.

«Ювентус» сыграл с «Фиорентиной» в красно-белой форме и впервые в сезоне потерял очки