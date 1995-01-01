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    «Ювентус» перестал лидировать в чемпионате Италии впервые за 560 дней

    «Ювентус» после ничьи в матче третьего тура Серии А против «Фиорентины» (0:0) уступил лидерство в чемпионате Италии впервые за 560 дней.

    «Интер» обыграл» «Удинезе» и вышел на первое место в таблице.

    Последний раз, когда туринский клуб находился ниже первого места было 2 марта 2018 года. В этот день «Наполи» Маурицио Сарри проиграл «Роме» (2-4), а «Ювентус» при Массимилиано Аллегри обыграл «Лацио» (1:0).

    • «Ювентус» выиграл восемь чемпионских титулов подряд с 2012 по 2019-й год.

    «Ювентус» сыграл с «Фиорентиной» в красно-белой форме и впервые в сезоне потерял очки

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +706

      GSmall 18 минут назад

      Ну у Интера в этом сезоне всё очень хорошо.И состав топ,и тренер топ и с финансами полный порядок.Может и выйграют чемп в этом сезоне,если не в этом,то в следующем 100%

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