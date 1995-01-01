Красно-белая форма она вообще не везучая, Спартаку тоже надо цвета менять кто в край не везёт уже!
Ясен пень всё дело в цвете - Кононов
В матче третьего тура Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной» (0:0). Туринцы выступали в красно-белой форме и впервые в сезоне потеряли очки.
В форме такой же расцветки в матче девятого тура РПЛ против «Урала» сыграл «Спартак» (1:2). Для «Ювентуса» стандартной гаммой является черно-белая.
- Туринцы лидируют в Серии А.
- На следующей неделе в Лиге чемпионов «Ювентус» встретится с «Атлетико».
- «Спартак» в РПЛ занимает шестое место.