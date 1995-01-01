«Ювентус» сыграл с «Фиорентиной» в красно-белой форме и впервые в сезоне потерял очки

В матче третьего тура Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной» (0:0). Туринцы выступали в красно-белой форме и впервые в сезоне потеряли очки.

В форме такой же расцветки в матче девятого тура РПЛ против «Урала» сыграл «Спартак» (1:2). Для «Ювентуса» стандартной гаммой является черно-белая.