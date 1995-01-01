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    «Ювентус» сыграл с «Фиорентиной» в красно-белой форме и впервые в сезоне потерял очки

    В матче третьего тура Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной» (0:0). Туринцы выступали в красно-белой форме и впервые в сезоне потеряли очки.

    В форме такой же расцветки в матче девятого тура РПЛ против «Урала» сыграл «Спартак» (1:2). Для «Ювентуса» стандартной гаммой является черно-белая.

    • Туринцы лидируют в Серии А.
    • На следующей неделе в Лиге чемпионов «Ювентус» встретится с «Атлетико».
    • «Спартак» в РПЛ занимает шестое место.

    Источник: твиттер Дмитрия Шнякина

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    Сегодня, 22:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +575

      Сергей Александрович 38 минут назад

      Красно-белая форма она вообще не везучая, Спартаку тоже надо цвета менять кто в край не везёт уже!
      Ясен пень всё дело в цвете - Кононов

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