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    Джикия: «Бакаев справа крутит-вертит, но надо немного другое делать. «Спартак» – не Тула»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия поговорил об игре партнера Зелимхана Бакаева. Прошлый сезон полузащитник провел в аренде в «Арсенале».

    «Гол надломил команду, поэтому игра поменялась. У нас есть нападающие. Эсекьель Понсе сегодня играл не с первых минут, так как недавно присоединился к команде после своей сборной. Что касается Бакаева, то, понятно, он не нападающий, справа крутит-вертит, но надо немного другое делать впереди, потому что «Спартак», при всем уважении, не Тула.

    И это касается всех атакующих, потому что лучший бомбардир у нас Самуэль Жиго. Впереди не получается у нас, но и сзади много пропускаем. Опять же, будем разбираться. Скажу, что завтра у нас будет достаточно серьeзный разговор. Завтра встреча с болельщиками, открытая тренировка, к нам будет много вопросов. Будем на них отвечать», – заверил Джикия.

    • Москвичи в РПЛ идут шестыми.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).
    • Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.

    Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3030

      paracetamol 12 минут назад

      «Спартак» – не Тула. Тула куда сильнее.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2199

      JTherry 33 минуты назад

      всех нападающих Спартака высечь... вызывает раздражение их невнятная игра, Джикия уверяет, что "есть нападающие", а лучшим бомбардиром является Жиго, такое положение дел настораживает... может, вместо обнимашек, на тренировке оттачивать удары по воротам?

      0
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      Рейтинг: +247

      De_Frenki 47 минут назад

      Джикию на тренерство!Лайк если ЗА

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