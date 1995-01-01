Джикия: «Бакаев справа крутит-вертит, но надо немного другое делать. «Спартак» – не Тула»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поговорил об игре партнера Зелимхана Бакаева. Прошлый сезон полузащитник провел в аренде в «Арсенале».

«Гол надломил команду, поэтому игра поменялась. У нас есть нападающие. Эсекьель Понсе сегодня играл не с первых минут, так как недавно присоединился к команде после своей сборной. Что касается Бакаева, то, понятно, он не нападающий, справа крутит-вертит, но надо немного другое делать впереди, потому что «Спартак», при всем уважении, не Тула.

И это касается всех атакующих, потому что лучший бомбардир у нас Самуэль Жиго. Впереди не получается у нас, но и сзади много пропускаем. Опять же, будем разбираться. Скажу, что завтра у нас будет достаточно серьeзный разговор. Завтра встреча с болельщиками, открытая тренировка, к нам будет много вопросов. Будем на них отвечать», – заверил Джикия.

Москвичи в РПЛ идут шестыми.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).

Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.

Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно