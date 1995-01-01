РПЛ. «Локомотив» в преддверии игры с «Байером» победил «Сочи» благодаря голу Крыховяка

Полузащитник Гжегож Крыховяк принес «Локомотиву» победу в матче девятого тура РПЛ против «Сочи». Поляк забил мяч в первом тайме.

Москвичи поднялись на четвертое место в таблице. В среду, 18 сентября, «Локомотив» проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Сочи – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Крыховяк, 20.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Миладинович, Бурмистров (Набиуллин, 69), Полоз, Цаллагов, Мостовой (Заболотный, 76), Нобоа, Карапетян (Лагатор, 46).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хеведес (Серкейра, 78), Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук (Эдер, 13), Крыховяк, Жоау Мариу, Смолов (Коломейцев, 83).

Предупреждения: Цаллагов, 38; Юрганов, 62; Лагатор, 90+3 – Живоглядов, 42; Баринов, 45.

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