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    РПЛ. «Локомотив» в преддверии игры с «Байером» победил «Сочи» благодаря голу Крыховяка

    Полузащитник Гжегож Крыховяк принес «Локомотиву» победу в матче девятого тура РПЛ против «Сочи». Поляк забил мяч в первом тайме.

    Москвичи поднялись на четвертое место в таблице. В среду, 18 сентября, «Локомотив» проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».

    Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

    Сочи – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Крыховяк, 20.

    «Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Миладинович, Бурмистров (Набиуллин, 69), Полоз, Цаллагов, Мостовой (Заболотный, 76), Нобоа, Карапетян (Лагатор, 46).

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хеведес (Серкейра, 78), Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук (Эдер, 13), Крыховяк, Жоау Мариу, Смолов (Коломейцев, 83).

    Предупреждения: Цаллагов, 38; Юрганов, 62; Лагатор, 90+3 – Живоглядов, 42; Баринов, 45.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3009

      BarStep 37 минут назад

      Одно не могу понять, что все эти люди делали в Зените?)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +782

      Киркинитидец 42 минуты назад

      Пан Крыховяк жжот...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2739

      Рубинище 44 минуты назад

      Игра не понравилась, от участника ЛЧ ожидал большего. Судья снова наказал Сочи, не поставив пенальти в конце.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +123

      arrivalgist > Рубинище 42 минуты назад

      Берегли силы... хоть это редко когда нашим помогало.)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22381

      zra78 > Рубинище 34 минуты назад

      Ну как всегда,а пеналь в первом в ворота Сочи....Их наказал Локо!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +5031

      Антибиотик > Рубинище 15 минут назад

      Он не поставил пенальти в ворота Сочи вначале.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +484

      Сенситив 45 минут назад

      а вот паровозам пауза в чемпе пошла лишь на пользу, победили в гостях и это главное, на положительных эмоциях надо стартовать в ЛЧ, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +4484

      ilichkadr 46 минут назад

      Крыховяк сыграл хорошо. Будем надеяться, что поляк себя ещё покажет.

      0
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      Рейтинг: +123

      arrivalgist 59 минут назад

      Удачи Локо с Баером! Но потолкаться придется в разы больше. Сегодня была тренировка, хоть и до крови.

      4
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      Рейтинг: +1317

      Антон bx14e 1 час назад

      Ювентус не выиграл
      Байер проиграл
      Атлетико 2:0 уступает...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2734

      Путник 13 1 час назад

      Сочи тупо дворовая команда никакой игры не индивидуальной не командной...вот уж действительно один шлак там собрали.

      1
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      Рейтинг: +2739

      Рубинище > Путник 13 58 минут назад

      Нобоа там выделяется только

      3
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      Рейтинг: +1317

      Антон bx14e 1 час назад

      Худший матч вице-чемпиона..
      Семина с трехсотой победой!)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23

      SlKruglov90. 1 час назад

      Браво паравозы не то что свиньи протухшие с победой локо

      2
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