РПЛ. «Локомотив» в преддверии игры с «Байером» победил «Сочи» благодаря голу Крыховяка

Одно не могу понять, что все эти люди делали в Зените?)))
Полузащитник Гжегож Крыховяк принес «Локомотиву» победу в матче девятого тура РПЛ против «Сочи». Поляк забил мяч в первом тайме.
Москвичи поднялись на четвертое место в таблице. В среду, 18 сентября, «Локомотив» проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».
Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур
Сочи – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Крыховяк, 20.
«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Миладинович, Бурмистров (Набиуллин, 69), Полоз, Цаллагов, Мостовой (Заболотный, 76), Нобоа, Карапетян (Лагатор, 46).
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хеведес (Серкейра, 78), Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук (Эдер, 13), Крыховяк, Жоау Мариу, Смолов (Коломейцев, 83).
Предупреждения: Цаллагов, 38; Юрганов, 62; Лагатор, 90+3 – Живоглядов, 42; Баринов, 45.