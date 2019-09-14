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    Медведев призвал всех российских болельщиков поддерживать «Зенит» и «Локомотив» в Лиге чемпионов

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев хочет, чтобы все российские болельщики, независимо от клубной принадлежности, поддерживали команды РПЛ в Лиге чемпионов.

    «Хочу, чтобы ребята стартовали хорошо. Призываю болельщиков со всей страны поддерживать «Зенит» и «Локомотив» в Лиге чемпионов», – сказал Медведев.

    Источник: ТАСС

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    14.09.2019 16:40
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3038

      paracetamol 14 сентября, 22:01

      Само собой!

      0
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      Рейтинг: -13778

      пьяныйхоровод 14 сентября, 19:06

      Ленинград опять в блокаде , в кольце врагов . Только теперь с запада это враги из Европы , а с востока (то-бишь с тылу) местные шакалы заерзали . Ишь змеюки скользкие зашевилились . Нах уй нам такая поддержка ?! От такой "поддержки" Зениту будет только тяжелей . Я уже писал , что если я желаю российскому клубу удачи в Европе - это абсолютно искренне . А если нет - пустословить не буду . Локо и всем его адекватным болелам желаю (искренне) удачи в ЛЧ !

      2
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      Рейтинг: +3038

      paracetamol 14 сентября, 18:40

      Это правильно, но свини все равно будут против!

      6
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      Рейтинг: +278

      FCTB > paracetamol 14 сентября, 19:30

      Я думаю не все болельщики Спартака будут против клубов России в еврокубках. У любых клубов есть нормальные болельщики и ненормальные.

      1
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      Рейтинг: +3038

      paracetamol > FCTB 14 сентября, 22:02

      Все дело в дозе, т.е. в доле.

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      Рейтинг: -10

      Аденн 14 сентября, 17:48

      Удачи Локомотиву, а медведев пошел нах, и тот и другой.

      1
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      Рейтинг: +336

      solodealer > Аденн 14 сентября, 18:44

      вне всяких сомнений))++

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      Рейтинг: +121

      ц > Аденн 14 сентября, 22:12

      и третий

      0
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      Рейтинг: +195

      komarinskiy 14 сентября, 17:42

      Всех российских болел призываю поддержать Медведева, чтобы и дальше он богател и процветал

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      Рейтинг: +336

      solodealer > komarinskiy 14 сентября, 18:46

      поправка: богател и ЗАГНИВАЛ... как Кащей, Гобсек и прочие... медведевы

      2
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