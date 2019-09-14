Медведев призвал всех российских болельщиков поддерживать «Зенит» и «Локомотив» в Лиге чемпионов

Само собой!
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев хочет, чтобы все российские болельщики, независимо от клубной принадлежности, поддерживали команды РПЛ в Лиге чемпионов.
«Хочу, чтобы ребята стартовали хорошо. Призываю болельщиков со всей страны поддерживать «Зенит» и «Локомотив» в Лиге чемпионов», – сказал Медведев.
- «Зенит» в групповом этапе ЛЧ сыграет с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг».
- Соперники «Локомотива» – «Ювентус», «Атлетико» и «Байер».
- Первые матчи этой стадии турнира пройдут на следующей неделе.