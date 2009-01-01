Примера. «Реал» едва не упустил победу над «Леванте», ведя 3:0 к перерыву

Гнать этого обезьяна, сколько голов испортил))))
В матче 4-го тура Примеры «Реал» дома обыграл «Леванте» со счетом 3:2.
По итогам первого тайма мадридцы громили соперника 3:0 благодаря дублю Карима Бензема и голу Каземиро.
Однако после перерыва гости отыграли два мяча – отличились Борха Майорал и Гонсало Мелеро. В компенсированное время валенсийцы могли вырвать ничью, но столичную команду от потери очков спас Тибо Куртуа.
А в пятницу «Атлетик» из Бильбао и «Мальорка» сыграли вничью со счетом 0:0.
Испания. Примера. 4-й тур
Голы: 1:0 – Бензема, 25; 2:0 – Бензема, 31; 3:0 – Каземиро, 40; 3:1 – Майорал, 49; 3:2 – Мелеро, 75.
Мальорка – Атлетик – 0:0 (0:0)