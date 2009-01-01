Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Примера. «Реал» едва не упустил победу над «Леванте», ведя 3:0 к перерыву

    В матче 4-го тура Примеры «Реал» дома обыграл «Леванте» со счетом 3:2.

    По итогам первого тайма мадридцы громили соперника 3:0 благодаря дублю Карима Бензема и голу Каземиро.

    Однако после перерыва гости отыграли два мяча – отличились Борха Майорал и Гонсало Мелеро. В компенсированное время валенсийцы могли вырвать ничью, но столичную команду от потери очков спас Тибо Куртуа.

    А в пятницу «Атлетик» из Бильбао и «Мальорка» сыграли вничью со счетом 0:0.

    Испания. Примера. 4-й тур

    Реал – Леванте – 3:2 (3:0)

    Голы: 1:0 – Бензема, 25; 2:0 – Бензема, 31; 3:0 – Каземиро, 40; 3:1 – Майорал, 49; 3:2 – Мелеро, 75.

    Мальорка – Атлетик – 0:0 (0:0)

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:54
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +507

      Санёк 17 1 час назад

      Гнать этого обезьяна, сколько голов испортил))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      ALEX TARAN 1 час назад

      Реал вообще никакой,играл на уровне РПЛ...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73708
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru